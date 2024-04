VIDEO Sărbătoare pe manele, în vestiarul Inter Milano. Au dansat pe „Made in Romania” după victoria cu AC Milan și câștigarea titlului

Fotbaliștii celor de la Inter Milano au sărbătorit titlul de campioni ai Italiei pe maneaua „Made in România”, lansată acum 16 ani de solistul Ionuț Cercel, relatează tvrinfo.ro.

După ce au sărbătorit pe teren, alături de suporteri, fotbaliștii de la Inter au mutat petrecerea în vestiar. Ei au cântat pentru echipa lor, apoi pe fundal a pornit melodia lui Ionuț Cercel.

Jucătorii s-au strâns într-un cerc și au așteptat refrenul. Campionii Italiei au erupt în momentul în care versurile lui Ionuț Cercel au fost date la maximum în boxa din vestiar și au făcut o horă a bucuriei.

Hakan Çalhanoğlu’s influence on this squad must be talked about.

Always playing “Made in Romania” 🤣 pic.twitter.com/rIHZ7A1vnM

— Inter Xtra (@Inter_Xtra) April 22, 2024