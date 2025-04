VIDEO Ronnie O’Sullivan, la un singur frame distanță de calificarea în sferturile CM de snooker

Ronnie O’Sullivan (49 de ani) a avut parte de două sesiuni de joc foarte bune contra lui Pang Junxu (locul 27 mondial), multiplul campion mondial conducând cu scorul de 12-4. Pentru a se califica în sferturile Campionatului Mondial de snooker, cel supranumit „The Rocket” mai are nevoie de un singur frame.

Locul 5 mondial, Ronnie a etalat un joc sigur, englezul profitând din plin de erorile arătate de adversarul său mai puțin experimentat.

După prima sesiune scorul a fost 6-2 pentru O’Sullivan, dar chinezul Pang s-a pierdut efectiv cu firea în cea de-a doua sesiune, Ronnie distanțându-se la 12-4.

O’Sullivan și-a trecut în cont șase frame-uri consecutive, inclusiv două break-uri de peste 100 de puncte.

Deși conduce categoric și este la un singur pas de calificarea în sferturile CM de la Crucible, Ronnie O’Sullivan și-a exprimat nemulțumirea față de actualul său tac, el precizând, citat de The Sun, că lucrează cu fabricantul John Parris pentru a găsi o soluție adecvată.

Un singur frame îl separă pe Ronnie O’Sullivan de cea de-a 23-a calificare în sferturile Campionatului Mondial de snooker.

Meciul dintre O’Sullivan și Peng va fi reluat luni, 28 aprilie, de la ora 21:00, în direct pe Eurosport.

Se joacă după sistemul cel mai bun din 25 de frame-uri, adică primul la 13.

Back-to-back centuries and a 135 break 👏 Ronnie O’Sullivan is just one frame away from the quarter-finals 🚀 pic.twitter.com/A0FiIufWPL — TNT Sports (@tntsports) April 27, 2025

ONE FRAME AWAY FROM THE QUARTER-FINALS 🚀 Ronnie O’Sullivan leads Pang Junxu 12-4…with a 135 break the highlight of the second session. #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/KOQsuOBfHV — WST (@WeAreWST) April 27, 2025

RONNIE IN CONTROL! 🚀 O’Sullivan takes a strong 6-2 lead over Pang Junxu after their opening session. #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/8lRIXGxO2t — WST (@WeAreWST) April 26, 2025

În vârstă de 49 de ani, Ronnie a triumfat la Crucible în șapte rânduri, record pentru Era Open pe care-l împarte cu Stephen Hendry.

O’Sullivan s-a impus la edițiile din 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 și 2022.

Ronnie O’Sullivan a cucerit 41 de titluri de clasament și șapte trofee mondiale de la debutul său profesionist, în 1992. Primul său titlu la Masters l-a obținut în 1995, la doar 19 ani, devenind cel mai tânăr câștigător al celui de-al doilea eveniment din Triple Crown. Triumful de anul trecut, la 48 de ani, l-a consacrat drept cel mai în vârstă învingător din istoria competiției, potrivit BBC. Sunt cunoscute deja dueluri din sferturi: Xintong Zhao vs Chris Wakelin

John Higgins vs Mark Williams Scorul în meciurile de terminat din optimi O’Sullivan vs Pang 12-4

Si Jiahui vs Woollaston 9-7

Brecel vs Ding 12-4

Trump vs Murphy 10-6

Campionatul Mondial de Snooker are loc în perioada 19 aprilie – 5 mai, la Teatrul Crucible din Sheffield.

În optimi se joacă după sistemul cel mai bun din 25 de frame-uri (adică primul la 13), în sferturi la fel precum în optimi, în semifinale după sistemul cel mai bun din 33 de frame-uri (adică primul la 17), iar în marea finală după sistemul cel mai bun din 35 de frame-uri (adică primul la 18).