VIDEO Reacția lui Mbappe după încă un penalti ratat și o nouă înfrângere a lui Real Madrid

Kylian Mbappe nu traversează cea mai bună perioadă a carierei, internaționalul francez ratând pe terenul celor de la Athletic Bilbao al doilea penalti în doar o săptămână. Trupa lui Carlo Ancelotti a cedat contra bascilor, scor 2-1, iar Mbappe a avut o reacție promptă după o nouă partidă slabă în tricoul „albilor”.

Realul a cedat cu 2-1 la Bilbao, în etapa a XIX din LaLiga, iar Kylian Mbappe a ratat al doilea penalti în doar o săptămână (după cel contra lui Liverpool din Champions League).

Internaționalul francez traversează o perioadă cenușie a carierei, dar a avut un mesaj clar după înfrângerea de la Bilbao: voi arăta cine sunt cu adevărat.

„Un rezultat prost. O mare greşeală într-un meci în care fiecare detaliu contează. Îmi asum întreaga responsabilitate.

Este un moment dificil, dar este cel mai bun moment pentru a schimba această situaţie şi pentru a arăta cine sunt” – Kylian Mbappe.

Pentru Bilbao au punctat Berenguer ’53 şi Guruzeta ’80, în timp ce pentru Real Madrid a marcat Belingham, în minutul 78.

Penaltiul ratat de Mbappe a avut loc în minutul 69.

LaLiga, clasament

1 FC Barcelona 37 puncte

2 Real Madrid 33 (un meci mai puțin)

3 Atletico Madrid 32 (un meci mai puțin)

4 Athletic Bilbao 29 etc.

Penaltiul ratat de Mbappe contra lui Bilbao

