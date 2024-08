VIDEO O jucătoare rusă de șah, suspectată că a încercat să-și otrăvească rivala cu mercur

Rusia investighează un incident în care o jucătoare de șah este suspectată că a vărsat mercur pe tabla unei jucătoare rivale înainte de un turneu, a declarat miercuri Comitetul de Investigații al Rusiei, citat de agenția turcă de presă Anadolu.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere în regiunea Daghestan vinerea trecută o surprind pe Amina Abakarova, în vârstă de 40 de ani, care pare să fi pus mercur dintr-un termometru pe tabla de joc și pe o piesă folosită de Umayganat Osmanova, în vârstă de 30 de ani, rivala sa.

Imaginile au fost postate miercuri pe Telegram.

Russia: Chess player Amina Abakarova poisoned her rival Umayganat Osmanova with mercury at a chess tournament in occupied Dagestan.

Putin immediately fell in love with Abakarova. pic.twitter.com/MFDbutkDjy

— Igor Sushko (@igorsushko) August 8, 2024