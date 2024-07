VIDEO O bază sportivă din Timișoara terminată în proporție de 70% și lăsată de izbeliște de o instituție a statului a devenit adăpost pentru nevoiași. Covorul sintetic a dispărut, scaunele au început să fie furate

Baza sportivă de 1,5 milioane de euro de pe strada Costică Rădulescu din Timișoara, abandonată de Compania Națională de Investiții (CNI) după falimentul firmei de construcții care trebuia să o construiască, se află într-o stare jalnică. Șantierul a fost lăsat de izbeliște de multă vreme, totul este năpădit de buruieni, iar clădirea unde urmau să fie camerele tehnice și vestiarele, ridicată la roșu, a fost ocupată de oameni fără adăpost.

Primăria a realizat utilitățile – apă, canal, record la energia electrică – dar nu a montat instalațiile sau finisajele necesare. Mai mulți oameni ai străzii și-au amenajat acolo camere de locuit și au rămas neobservați. Unul dintre locuitori este venit din județul Satu Mare, iar ceilalți sunt oameni din colonia Kuncz.

Autorizația de construire a bazei sportive de tip I a fost eliberată la sfârșitul anului 2021 de către Primăria Timișoara, cu un termen de execuție de nouă luni. Lucrările au fost realizate în proporție de 60-70 la sută, însă totul a fost lăsat de izbeliște.

CNI a reziliat contractul cu constructorul, iar Primăria Timișoara a cerut să se facă o evaluare și să preia lucrările, pentru a le finaliza cu bani din bugetul local. Acest lucru nu s-a întâmplat.

„Am făcut solicitarea la CNI în august 2023, pentru că situația este veche. Primăria și-a respectat toate obligațiile și a rezolvat toate problemele legate de utilități, dar din păcate, societatea care a avut 14 lucrări luate de la CNI, prin licitație, nu a terminat niciuna. Au cesionat șantierele în toate locațiile, mai puțin Timișoara. Adică au lăsat alte societăți să vină în locul lor să facă lucrările. În septembrie 2023 s-a reziliat contractul cu firma TPS, urma să se facă evaluarea lucrărilor și scoaterea din nou la licitație. Ceea ce nu s-a întâmplat. A apărut și acea ordonanță cu reducerile cheltuielilor, iar totul s-a blocat. Am făcut solicitarea să preluăm noi lucrarea de la stadiul actual și să o terminăm, pentru că Timișoara are nevoie de baze sportive. Am vorbit chiar acum două săptămâni cu cei de la CNI, nu s-au făcut nici evaluările. Lucrurile trenează!”, a spus viceprimarul Cosmin Tabără, responsabil cu infrastructura sportivă din Timișoara.

Se fură ca-n codru

Au fost ridicați stâlpii pentru nocturna terenului de fotbal, dar și pentru terenul de handbal/baschet, care acum sunt năpădite de buruieni. S-a realizat și terasamentul pentru montarea gazonului artificial. Covorul sintetic a stat rulat multă vreme la marginea terenului, dar nu se știe unde a dispărut.

Cele 500 de scaune pentru tribună au fost depozitate, de asemenea, pe șantier, însă numărul lor este din ce în ce mai mic, semn că și acestea au fost furate. Granulele pentru teren și alte materiale de construcție sunt depozitate pe șantierul abandonat, fără nicio pază.

„Au dispărut foarte multe materiale de la acea bază. Banul public nu este gestionat cum trebuie în această situație. Și lucrările care au fost efectuate, în proporție de 60-70 la sută, se deteriorează. Plouă în clădire. Instalațiile electrice sunt făcute, nocturna este funcțională, buruiana crește prin terasamentul făcut. Am făcut nenumărate adrese la CNI, probabil că au și alte lucrări mai mari, dar eu am să mai insist. M-au contactat să îi pun în legătură cu societăți de pază, i-am direcționat către acestea, dar nu am văzut niciodată să fie cineva acolo”, a mai spus Cosmin Tabără.

Cum câștigă licitația o firmă fără niciun angajat?

Cosmin Tabără este revoltat și de faptul că nimeni nu întreabă cum a câștigat o firmă fără niciun angajat 15 lucrări de peste 1,5 milioane de euro pe lucrare.

„Dacă faci caietul de sarcini cum trebuie, nu se întâmplă așa ceva. Firma asta nu avea niciun angajat și a luat 14 lucrări în valoare de 20 de milioane de euro, nu mi se pare în regulă. Dar legea este permisivă. Dacă o astfel de bază, de 1,5 milioane de euro, este gestionată în halul acesta, mă gândesc ce va fi la Stadionul Dan Păltinișanu sau la Sala Polivalentă, care se vor construi la Timișoara. Cred că trebuie și parlamentarii să modifice legea, pentru că aceste licitații cu prețul cel mai mic nu avantajează lucrările din România. Trebuie copiat un sistem de afară”, a mai spus Tabără.

Conform proiectului, baza sportivă va avea o tribună pentru 500 de spectatori, un teren de joc cu iarbă artificială, instalație de nocturnă, dar și vestiare. Un al doilea teren, mai mic, va fi folosit pentru minifotbal, baschet sau handbal.