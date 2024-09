VIDEO Momentul în care un tren de marfă lovește un tanc de asalt, în SUA

Un tren de marfă CSX s-a ciocnit joi cu o semiremorcă care transporta un tanc de asalt la o trecere la nivel cu calea ferată, scrie Le Figaro.

Accidentul a avut loc în jurul orei 12.40 în Goose Creek, Carolina de Sud, când remorca care transporta un obuzier M109 al armatei americane a rămas blocată pe șine. Potrivit imaginilor difuzate de presa locală, trenul s-a ciocnit frontal cu camionul imobilizat, provocând pagube materiale importante. Martorii au descris zgomotul șocului ca fiind „explozia unei bombe”.

În ciuda gravității impactului, nicio persoană nu a fost rănită. Autoritățile locale și reprezentanții CSX încă investighează cauza incidentului.

Earlier today, a CSX Freight Train struck a Tractor Trailer carrying a U.S. Army M109A7 155mm Self-Propelled Howitzer, that had gotten stuck on the Tracks, near Highway 52 in the Town of Goose Creek, South Carolina. pic.twitter.com/q8I1WINRZA

Wow! Train Takes Out a Tank: A CSX freight train slammed straight in to a semi-truck carrying an army tank in Goose Creek, South Carolina!

The 18-wheeler became stuck while crossing the tracks. The oncoming train collided with the truck, causing significant damage. From the… pic.twitter.com/NXUJ5sxuds

— John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) September 12, 2024