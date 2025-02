VIDEO Mikaela Shiffrin, performanță istorică. Ea a obţinut victoria cu numărul 100 la Cupa Mondială de schi alpin

Sportiva americană Mikaela Shiffrin a intrat în istorie, după ce a obţinut succesul cu numărul 100 la Cupa Mondială de schi alpin, notează News.ro.

Americanca a câştigat slalomul de la Sestriere (Italia), devenind primul schior care obţine 100 de victorii în Cupa Mondială.

O performanţă excepţională pentru o sportivă în vârstă de doar 29 de ani, care a avut un sezon foarte complicat de la căzătura sa la uriaşul de la Killington, la sfârşitul lunii noiembrie.

După o operaţie la abdomen, americanca a avut nevoie de două luni pentru a reveni în circuit (locul 10 în slalomul de la Courchevel, pe 30 ianuarie) .

Shiffrin a obţinut a 63-a victorie într-un slalom de Cupă Mondială, devansând-o pe croata Zrinka Ljutic, locul 2, şi pe compatrioata sa americană Paula Moltzan, locul 3.

De la începutul anului 2023, ea deţine recordul de victorii în Cupa Mondială, aflat multă vreme în posesia suedezului Ingemar Stenmark (86 de victorii între 1974 şi 1989).

Mikaela Shiffrin has rewritten the record books once again with her 1️⃣0️⃣0️⃣th win in Sestriere’s slalom! 👏👏👏 #fisalpine pic.twitter.com/0BHz1fKBUb

The greatest ski racer of all time! ⛷️

💯 World Cup wins 🏆

Mikaela Shiffrin 🇺🇸 continues to rewrite the history of our sport.

With every victory, she has shown dedication, talent, and heart, inspiring generations.

This isn’t just a milestone. It’s a symbol of greatness built one turn at a time.

Here’s to you,… pic.twitter.com/Jfcutc8gX1

— FIS Alpine (@fisalpine) February 23, 2025