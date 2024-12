VIDEO Marco Odermatt a câştigat slalomul uriaş de la Val d’Isère

Schiorul elveţian Marco Odermatt a câştigat sâmbătă proba de slalom uriaş de la Val d’Isère, prima sa victorie a iernii în disciplina sa preferată.

Condiţiile dificile, cu zăpadă densă şi lumină slabă pe traseul dificil Face de Bellevarde, s-au înrăutăţit spre finalul cursei, făcându-l pe Odermatt să piardă mai mult de trei secunde faţă de cel mai rapid concurent în ultima cursă.

Totuşi, elveţianul a reuşit să îşi păstreze avantajul din prima manşă şi a câştigat cursa cu o marjă mică.

Schiorii austrieci Patrick Feurstein şi Stefan Brennsteiner au completat podiumul, urmându-l pe Odermatt la 0,08, respectiv 0,12 secunde. A fost primul rezultat din carieră în top trei pentru Feurstein.

„A fost evident una dintre cele mai mari lupte pe care le-am avut vreodată, cred”, a spus Odermatt.

„Îmi place atmosfera asta, când se întunecă şi ninge, aşa cum ar trebui să fie iarna”, a adăugat el. „Acest lucru este exact pentru mine, mi-au plăcut foarte mult condiţiile dificile”.

Triplul campion absolut a câştigat primele nouă din cele 10 curse de slalom uriaş din sezonul trecut, dar apoi nu a reuşit să termine ultima probă din martie şi primele două curse din noul sezon.

„Nu mi-am pierdut niciodată încrederea, ştiam că încă sunt rapid şi că încă pot câştiga curse”, a spus Odermatt.

Cu această victorie, Odermatt a egalat bilanţul carierei lui Ted Ligety, specialistul american în GS care a câştigat 24 de curse de Cupă Mondială în această disciplină între 2006 şi 2015.

Doar doi concurenţi din istoria Cupei Mondiale au câştigat mai multe slalomuri uriaşe – Marcel Hirscher 31, şi Ingemar Stenmark 46, transmite News.ro.

