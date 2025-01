VIDEO Judd Trump, liderul mondial, calificare spectaculoasă în sferturile Mastersului de snooker

Judd Trump nu i-a oferit vreo șansă lui Barry Hawkins, liderul mondial al ierarhiei de snooker calificându-se în sferturile Mastersului după un succes categoric cu 6-1.

Trump a afișat contra lui Hawkins un joc fără fisură, iar rezultatul vorbește de la sine despre performanța celui supranumit „Asul din pachet”.

Barry (locul 12 mondial) a reușit să evite o înfrângere la zero pe ultima sută de metri, singurul frame câștigat de Hawkins venind la 5-0 în favoarea adversarului (se joacă după sistemul cel mai bun din 11 frame-uri, adică primul la șase).

Este a noua prezență din carieră în sferturile Mastersului pentru Judd Trump.

A superb performance from Judd Trump sees him secure a 9th #MastersSnooker quarter final 🔥 pic.twitter.com/PjKSwqhAhx — Eurosport (@eurosport) January 14, 2025

În cealaltă partidă a zilei, Mark Allen (locul 4 mondial) a trecut, tot fără emoții, de Si Jiahui (al 13-lea jucător al lumii), scor 6-2.

Cum arată tabloul sferturilor de la Masters

Neil Robertson vs Shaun Murphy (8)

Mark Selby vs Mark Allen (5)

Ding Jiahui (9) vs Judd Trump (3)

Luca Brecel (7) / Chris Wakelin (16) vs Kyren Wilson (2) / Zhang Anda (10)

La ultima finală, cea din 2024, Ronnie O’Sullivan l-a învins cu 10-7 pe Ali Carter. A fost titlul cu numărul opt pentru cel supranumit „The Rocket”.

La Masters joacă cei mai buni jucători conform clasamentului mondial, doar primii 16 fiind acceptați. Masters 2025 are premii totale în valoare de £1,015,000. Câștigător: £350,000

Finalist: £140,000

Semifinale: £75,000

Sferturi: £40,000

Turul întâi: £25,000

