VIDEO Incendiu într-un club de noapte din Spania: Cel puțin 6 morți și 4 răniți

Cel puţin şase persoane au murit, iar cel puţin alte patru au fost rănite, duminică, într-un incendiu într-un club de noapte, la Murcia, în sud-estul Spaniei, anunţă pompierii, care precizează că bilanţul ”ar putea creşte” în orele următoare, relatează AFP, citată de News.ro.

În acest stadiu, ”bilanţul este de şase morţi”, anunţă salvatorii, care au putut intra în ckădire, situată în cartierul Atalayas, la Murcia, după ce au fost alertaţi, către ora locală 6.00 (7.00, ora României) cu privire la incendiul care a izbucnit în clubul de noapte.

Douăsprezece vehicule de pompieri se aflau la faţa locului, la clubul de nopate ”Teatru”.

Servicii de urgenţă căutau persoane date dispărute, care se aflau în club la momentul izbucnirii incendiului, scrie BBC. Patru persoane au fost transportate la spital, după ce au inhalat fum, două femei cu vârsta de 22 şi 25 de ani, şi doi bărbaţi, în vârstă de 41 şi 45 de ani.

