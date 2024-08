VIDEO Fostul premier britanic Liz Truss a apărut la o televiziune britanică – fără însă ca reporterul să o recunoască

Liz Truss, premierul britanic cu cel mai scurt mandat, a fost prezentă vineri la hipodromul Goodwood Racecourse, fără însă ca reporterul care îl intervieva pe bărbatul ce o însoțea să o recunoască, scrie Politico.

Un reporter de teren al postului ITV l-a observat pe milionarul scoțian James Hay însoțit de o femeie radiantă îmbrăcată în alb. Era vorba de Lizz Truss, care a fost premierul Marii Britanii timp de 45 de zile haotice, perioadă în care o prăbușire a bursei a zguduit economia Regatului Unit.

Cu toate acestea, după ce l-a interogat pe Hay cu privire la sfaturile sale despre cursele de cai, reporterul ITV a ales să nu-i dea microfonul lui Truss și a transferat legătura în studio.

Comentatorul de curse Richard Hoiles a preluat apoi ștafeta și a întrebat: “Aceasta e Liz Truss nu-i așa?”

„A fost, nu m-au înșelat ochii”, a răspuns celălalt comentator din studio.

Hoiles a comentat scurt: „Această bursă s-ar putea prăbuși în orice moment, nu-i așa?”.

În perioada scurtului său mandat, Liz Truss a generat o criză pe piețele financiare și a provocat căderea lirei sterline după ce a anunțat reduceri de taxe nefinanțate.

This is incredible in several ways, not least of which that I don’t think there is another former PM that could go entirely unrecognised through an interview.

But also – mainly – because it results in the BEST IMPROVISED PUT DOWN/SEGUE EVER on television. ~SS pic.twitter.com/qsdLzRAuCa

— Best for Britain (@BestForBritain) August 2, 2024