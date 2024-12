VIDEO Elveţianul Alexis Monney, prima victorie din carieră în Cupa Mondială de schi alpin

Alexis Monney, în vârstă de 24 ani, a bifat prima victorie din carieră în Cupa mondială de schi alpin. Elvețianul a câștigat sâmbătă proba masculină de coborâre de la Bormio, Italia.

Cronometrat în 1:53.43, Monney a urcat pe prima treaptă a podiumului.

Elvețianul a fost urmat de conaţionalul Franjo Von Allmen (+0.24) şi de canadianul Cameron Alexander (+0.72).

Până la victoria de sâmbătă, Alexis avea drept cel mai bun rezultat în Cupa Mondială de schi alpin un loc 8 la Kitzbuehel, Austria, în luna februarie a acestui an.

În ierarhia generală a Cupei Mondial de schi alpin, lider este elveţianul Marco Odermatt (585 de puncte), acesta fiind urmat de norvegienii Henrik Kristoffersen (469 de puncte) şi Atle Lie McGrath (382 de puncte).

Până acum au avut loc 13 probe din totalul de 38.

