VIDEO Cele mai recente evenimente din Israel: Gallant vorbește cu șeful Pentagonului, IDF spune că 50.000 de palestinieni au fugit sâmbătă din nord în sudul Gazei printr-un coridor umanitar, două rachete au fost lansate din Siria spre Înălțimile Golan

Ministrul apărării din Israel a discutat sâmbătă seară cu șeful Pentagonului, în timp ce armata israeliană anunță că 50.000 de palestinieni au fugit astăzi din nordul Gaza spre sud. Tot sâmbătă seară IDF anunță că două rachete au fost lansate din Siria, declanșând sirenele în mai multe comunități din Înălțimile Golan.

Ministrul apărării, Yoav Gallant, discută din nou cu omologul său american, Lloyd Austin, în contextul războiului dintre Israel și gruparea teroristă Hamas, care conduce Gaza, transmite The Times of Israel.

Potrivit unui comunicat al Pentagonului, Austin „a reafirmat dreptul Israelului la autoapărare și a reiterat importanța atât a protejării civililor, cât și a livrării de ajutor umanitar”.

„[Austin] a subliniat necesitatea de a limita conflictul la Gaza și de a evita o escaladare regională”, adaugă comunicatul, în urma unor noi schimburi de focuri între forțele israeliene și Hezbollahul din Liban, susținut de Iran.

De asemenea, IDF spune că 50.000 de palestinieni au fugit sâmbătă din nordul Gazei spre sud printr-un coridor de evacuare stabilit de forțele de apărare israeliene, notează aceeași sursă citată.

Today, the evacuation corridor was open between 9:00-16:00.

50,000 Gazans evacuated south for their safety.#Humanitarianefforts pic.twitter.com/lSLO8dtOtq

— COGAT (@cogatonline) November 11, 2023