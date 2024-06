VIDEO Absorbante gratuite în universitate: de la un gest mic, la o schimbare de atitudine. La Facultatea de Științe Politice este „politically correct” accesul la produse de igienă menstruală

Un grup de studenți de la Facultatea de Științe Politice din Universitatea București a pus în practică ideea de a oferi studentelor, gratuit, produse de igienă menstruală. De la începutul lunii mai 2024, în toaletele din unul dintre sediile facultății, pe peretele de lângă oglindă, într-un dispozitiv special, și-au găsit locul produsele de igienă personală pentru perioada menstruală.

Studenții de la Facultatea de Științe Politice sunt în cea mai mare parte de sex feminin, și, de aici, importanța pe care asociația de studenți a acordat-o unui subiect pentru care guvernele din alte state au creat reglementări speciale. Preocuparea lor a fost ca, în acea perioadă critică a lunii, studentele să nu lipsească de la facultate, să economisească banii pe care i-ar cheltui pe aceste produse și, nu în cele din urmă, să se simtă înțelese.

Ideea pusă în practică de studenții din Asociația Studenților în Științe Politice – Universitatea din București (ASSP-UB), condusă de Mihai Pârlici, de 21 de ani, student în anul 3, a avut nevoie de 6 luni să se concretizeze. Studenții au găsit un sponsor care să finanțeze absorbantele, un brand care le produce. Campania lor „Absorbante în universități” a „prins” în rândul urmăritorilor de la Instagram și a influencerilor care s-au oferit să vorbească despre proiectul lor, dar și despre cum ar putea fi o sursă de inspirație și pentru alte instituții de învățământ sau Guvern. La fel de important, conducerea Facultății de Științe Politice le-a acordat încredere.

Mihai Pârlici spune, într-un dialog pentru Entr, platforma europeană de tineret a G4Media, că s-a inspirat din mișcări din alte țări, iar în România, primii au fost studenții de la mate-info, unde predominată băieții, față de „științe politice” unde sunt mai multe fete studente. În China, fetele își pot lua gratuit absorbante și apoi să le pună înapoi, în momentul în care pot să susțină acest cost.

Liderul Asociația Studenților în Științe Politice – Universitatea din București (ASSP-UB), Mihai Pârlici: „Astfel de campanii vin din partea guvernului, dar pentru că în România nu prea se vorbeste despre sănătatea menstruală, despre igiena intimă menstruală, trebuie să ne ocupăm noi, ONG-urile.

Campania a avut un interes destul de mare, avem opinii bune din partea studentelor, nu rămân în dispensere, noi le reumplem de 2 ori pe săptămână și sperăm că am îmbunătățit viața studentelor. Există astfel de campanii și în zona elevilor, am decis să facem un prim pas, să-i încurajăm și pe alții să facă la fel pentru că dacă schimbarea nu vine din partea noastră cu siguranță nu va veni niciodată. Conducerea facultării ne-au încurajat să introducem această idee, a fost un mesaj la fel de pozitiv, numărul cele pozitive este mult mai mare decât al celor negative.”

Studenții de la „științe politice” spun că ar putea adera la campanie și alte universități, dar și licee, iar susținerea ar putea veni chiar de la Ministerul Educației.

Ștefan, student în anul 3, directorul de promovare a Asociației Studenților în Științe Politice: „Legat de campanie, am început-o evident în mediul online printr-o postare pe Instagram de la care ne așteptam să prindă în rândul urmăritorilor noștri și al studenților din Universitatea București, însă am rămas surprinși foarte plăcut în momentul în care am început să contactăm mai mulți influenceri și mai multe asociații și ONG-uri care se ocupă de această latură socială care ne-au susținut și au distribuit postarea pe profilele lor de Instagram. În câteva ore postarea noastră a ajuns de la câteva zeci de like-uri la 1.300 și peste 4.000 de persoane au văzut #AbsorbanteInUniversitate care a rămas un trend pe care am încercat să-l pornim în Universitatea din București.”

Două dintre studentele la Facultatea de Științe Politice cred că ideea poate fi aplicată și la alte universități și școli, pentru că ar produce o schimbare, iar studentele și elevele nu ar alege să absenteze de la ore.

Teodora, 19 ani, studentă anul l la Științe politice: „Această inițiativă mi se pare incredibilă în situația actuală în care prețurile sunt extrem de ridicate și chiar unele studente nu-și permit accesul la absorbante. Este o nevoie reală din partea tinerelor românce și poate aduce în mod real o schimbare pentru că din păcate unele persoane nu vin la facultate din lipsa de absorbante și, de aceea, încurajăm oamenii să vină la facultate.”

Ștefania, 19 ani, anul I la Științe Politice: „Aceste lucruri ar trebui făcute mult mai des. Este una dintre cele mai bune inițiative având în vedere că majoritar în rândul studenților sunt fetele și femeile și, dată fiind inflația curentă, le este greu celor care vin din medii defavorizate să-și procure (absorbante – n.red). Știu că în Germania, Norvegia sunt deja lucrurile acestea, dar consider că România ar putea să facă cât mai confortabil locul unde vin studenții să învețe, consider că de multe ori se absenteză din cauza aceasta și, de multe ori, nu ne putem concentra atât de bine la studii în momentul în care ne este rău asociat cu perioada de ciclu.”

Sunt cel puțin 20 de țări din întreaga lume unde guvernele oferă gratuit produse de igienă intimă pentru perioada menstruală. În noiembrie 2020, Scoția a devenit prima țară care a furnizat tampoane igienice oricui are nevoie de ele, indiferent de vârstă. Absorbantele se pot procura din centre comunitare, cluburi de tineret și farmacii. Măsura a venit după ce țara a devenit prima care le-a introdus în școli, în 2017.

În Noua Zeelandă, din 2021, se oferă absorbante în toate școlile din țară. Mișcarea a fost o încercare de a crește frecvența la școală și de a aborda sărăcia în mod direct, a spus atunci prim-ministrul Jacinda Ardern.

Alte locuri din lume unde guvernele oferă gratuit produse de igienă intimă în perioada menstruală sunt Statele Unite ale Americii, regiunea Île-de-France din Franța, sau Kenya, Zambia și Uganda din Africa.