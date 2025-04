Verstappen, înlocuit de RedBull cu un debutant la primul antrenament din Bahrain

Ayumu Iwasa (23 de ani) se va afla vineri în fața celui mai important moment de până acum al carierei, pilotul nipon urmând să-l înlocuiască pe Max Verstappen în cadrul primului antrenament liber din Bahrain. Marele Premiu de Formula 1 de pe circuitul de la Sakhir va avea loc duminică.

Iwasa se va afla în lumina reflectoarelor, iar folosirea sa pentru sesiunea de antrenament confirmă încrederea pe care Honda o are în el. Ayumu va pilota preț de o oră monopostul câștigător de la Suzuka, de weekend-ul trecut.

Niponul se găsește în fruntea ierarhiei din Super Formula în 2025, iar acum va profita de regulile din Marele Circ pentru a-i pilota monopostul lui Verstappen.

Ayumu se adaugă astfel valului de piloți debutanți din F1 care vor fi folosiți în prima sesiune de antrenamente de pe circuitul de la Sakhir.

Astfel, în Bahrain (pe lângă Ayumu) vor putea fi văzuți pe circuit piloți precum Dino Beganovic (Ferrari), Fred Vesti (Mercedes), Felipe Drugovich (Aston Martin), Luke Browning (Haas) și Ryo Hirakawa (Haas).

Pentru Iwasa, care face parte din Honda Formula Dream Project, această sesiune de pregătire poate fi una crucială pentru cariera sa.

„Sperăm că Iwasa va profita la maximum de această oportunitate valoroasă de a conduce mașina care a câștigat ultimul Mare Premiu al Japoniei de Formula 1, transformând aceste 60 de minute într-o piatră de temelie pentru viitor” – Koji Watanabe, președintele Honda Racing Corporation.

Conform regulamentului pentru 2025, fiecare monopost trebuie să fie condus de două ori pe sezon de un pilot debutant cu mai puțin de două starturi în Marile Premii pentru o sesiune FP1.

Prima sesiune de antrenamente din Bahrain va avea loc în data de 11 aprilie, între orele 14:30 și 15:30 (ora României).

In the RB21 for FP1 👏 @ayumuiwasa_cars will drive Max’s car for the first session of the #BahrainGP weekend 🇧🇭#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/v0Uic8PvRI

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 9, 2025