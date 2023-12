USR cere eliminarea pensiilor speciale ale primarilor: „PSD, PNL, AUR nu sunt de acord cu ceea ce românii spun de atâta timp, că nu mai vor inechitate în sistemul de pensii”

Liderul grupului USR din Senat, Radu Mihail, s-a pronunţat luni, după şedinţa Biroului permanent, pentru eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, menţionând că PSD, PNL şi AUR s-au opus solicitării USR de a pune pe ordinea de zi a şedinţei de marţi a Senatului acest proiect de act normativ, transmite Agerpres.

„Astăzi, subiectul pensiilor speciale a fost din nou pe agenda Biroului permanent al Senatului şi al Comitetului liderilor. Cererea noastră a fost foarte clară către Biroul permanent, să cerem comisiilor raportoare să-şi facă datoria, să vină repede cu un raport. Această cerere este trimisă către cele două comisii raportoare şi am solicitat, în mod normal şi natural, ca urgent, mâine, să avem pe ordinea de zi, sub rezerva depunerii raportului, această iniţiativă foarte importantă. Răspunsul de la PSD, PNL şi AUR a fost foarte clar – nu vor să pună pe ordinea de zi eliminarea pensiilor speciale ale primarilor. Aceste trei partide, PSD, PNL, AUR, nu sunt de acord cu ceea ce românii spun de atâta timp, că nu mai vor inechitate în sistemul de pensii (…). Am insistat, de-a lungul anului, de mai multe ori, să fie pus pe ordinea de zi a comisiilor, să avem raport să putem să votăm să eliminăm pensiile speciale ale primarilor, să evităm riscul de a adăuga 600 de milioane de lei în fiecare an, pentru aceste pensii, pentru mii de primari şi alţii funcţionari din primării”, a precizat Mihail.

El a afirmat că încă de acum doi ani USR a depus un proiect de lege pentru a elimina pensiile speciale ale primarilor, susţinând că proiectul a fost „ţinut la sertar” de PNL şi PSD.

„Încă din 2021, acum doi ani, USR a depus un proiect de lege pentru a elimina pensiile speciale ale primarilor. Proiectul a fost ţinut la sertar, doi ani de zile, de PNL şi PSD (…). În condiţiile în care banii din bugetul României se scurg, în fiecare zi, în cantităţi impresionante, pe cadouri pe care domnul Ciolacu le face, în condiţiile în care Guvernul nu e în stare să explice de unde va avea bani să plătească majorări de pensii, avem situaţia catastrofală în care putem să vedem o categorie de pensii speciale care apare de la 1 ianuarie, anul viitor”, a transmis Mihail.

Și Radu Mihaiu, primarul USR al Sectorului 2 din Capitală, a cerut luni eliminarea pensiliilor speciale ale primarilor.

„Fără pensii speciale pentru primari! Pe 1 ianuarie coaliția de guvernare vrea să-mi facă un cadou pe care eu nu mi-doresc: o pensie specială. Am un salariu suficient din care plătesc contribuții la fondul de pensii. Plătesc acum, ca primar, o contribuție identică cu cea a oricărui român “neprivilegiat”. Așa că nu văd absolut niciun motiv pentru care un primar ar trebui să aibă altfel de pensie decât un medic, un ITst, un corporatist sau un farmacist. Cu toate astea, pe 1 ianuarie 2024 intră în vigoare legea care acordă pensii speciale primarilor, viceprimarilor si președinților de consilii județene. Asta pe lângă pensia obișnuită, care se calculează la fel ca pentru ceilalți contribuabili. Este o nedreptate majoră, pentru toți cei care nu se găsesc în poziții de putere, dar își plătesc taxele în mod onest.

Coaliția de guvernare mai are mai puțin de o lună să oprească această nedreptate, căci dacă legea intră în vigoare chiar și o singură zi, pensia specială devine drept câștigat și nu mai poate fi eliminată. PSD, PNL opriți pensiile speciale pentru primari!”, a scris Mihaiu pe Facebook.