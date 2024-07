UPDATE Grupul extremiștilor de dreapta condus de Viktor Orban a ajuns la șapte partide după ce Olanda și Danemarca s-au alăturat ”Patrioților pentru Europa”: ”Un semnal clar pentru extremiștii federaliști”

Liderul partidului olandez de extremă dreapta Partidul pentru Libertate, Geert Wilders, a anunțat că se va alătura partidului premierului Orbán din Parlamentul European ”Patrioții pentru Europa”, transmite Euronews.

El a postat pe X:

UPDATE 18:00 Partidul Popular Danez se va alătura grupului Patrioților pentru Europa condus de Viktor Orban, a anunțat danezul Anders Vistisen, liderul formațiunii politice daneze pe X. Grupul lui Orban a ajuns astfel la șapte partide.

Liderul populiștilor danezi a spus că este nerăbdător să lucreze cu vechii aliați și prieteni și că, fiind al treilea cel mai mare grup din Parlamentul European vor transmite ”un semnal clar extremiștilor federaliști” pentru a putea ”apăra o Europă a statelor naționale”.

The Danish People’s Party will join the Patriots of Europe Gruop in the @Europarl_DK. We’ll be looking forward to work with our old @IDGroupEP allies and new friends in 🇪🇸, 🇨🇿and 🇭🇺. We’re sure that being the 3ed largest group we can send a clear signal to the federalist…

— Anders Vistisen (@AndersVistisen) July 6, 2024