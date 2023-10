Unul din patru politicieni olandezi au nevoie de protecție: ”A venit în fața casei cu o torță” / Cum este amenințată democrația de extremism, misoginism și social media

După ce a devenit prima femeie ministru de finanțe din istoria Olandei, Sigrid Kaag părăsește politica. În ultimele 20 de luni, actualul vicepremier al țării a primit numeroase amenințări cu moartea, dar cel mai înspăimântător moment a avut loc în ianuarie anul trecut, când un bărbat pe nume Max van den B. s-a prezentat la domiciliul ei strigând și fluturând o torță aprinsă. Familia ei, inclusiv copiii mici, se aflau în casă în timp ce bărbatul transmitea în direct incidentul pe rețelele de socializare.

Kaag nu este singurul politician din țară care a suferit mânia alegătorilor, în special pe rețelele de socializare, zeci de parlamentari confruntându-se cu situații similare.

Potrivit programului olandez de investigații Zembla, cel puțin 41 de parlamentari – mai mult de un sfert din cei 150 de membri ai parlamentului – trăiesc cu o formă de protecție din cauza amenințărilor pe care le primesc, scrie Euronews.

Familia mea – prioritatea mea

Kaag a apărut pe scena politică în 2017 ca o stea în ascensiune și mulți au crezut că ar putea deveni prima femeie prim-ministru al țării, dar a decis să renunțe la tot după luni de deliberări. „Are un impact uriaș atunci când cineva vine la tine acasă cu o torță aprinsă, pentru că nu știi ce se va întâmpla, iar siguranța familiei tale este, evident, cea mai mare prioritate”, a declarat Kaag pentru Euronews. „Dar nu acesta a fost motivul pentru care am părăsit politica olandeză. Pentru mine a fost dificil, dar suportabil. Pentru familia mea a fost diferit. Îi ascult întotdeauna și opinia lor contează mai mult decât orice altceva în lume”, a adăugat ea.

Presiunea asupra familiei sale a fost atât de mare încât ministrul de finanțe a anunțat că va rămâne în funcție doar până la alegerile parlamentare anticipate din noiembrie din țară.

De asemenea, Kaag nu se va mai întoarce la conducerea partidului de stânga-liberal D66, partidul care a contribuit la lansarea carierei sale politice.

„Am lucrat la nivel internațional timp de trei decenii la un nivel înalt. Am lucrat adesea în țări aflate în criză sau în conflict. Când m-am întors, nu mă așteptam să am nevoie de tipul de măsuri de securitate de care am avut nevoie doar pentru a-mi servi țara, o țară democratică și sigură”, a declarat ea.

Deși ministrul nu precizează ce fel de protecție primește, măsurile aplicate altor politicieni olandezi variază de la gărzi de corp până la protejarea datelor lor personale și instalarea de sonerii de urgență în casele lor.

„În ultimii ani, numărul de amenințări a crescut într-adevăr rapid. În 2021, unitatea de poliție competentă a primit 588 de cazuri, față de 1125 în 2022”, a declarat pentru Euronews Linda Bos, profesor de comunicare politică la Universitatea din Amsterdam.

Unul dintre colegii de partid ai lui Kaag, Jan Paternotte, a declarat reporterilor că, atunci când o nouă bonă începe să lucreze, „îi spun unde este masa de schimbat, unde sunt scutecele, dar și unde este soneria de urgență”.

Elita malefică

Problema din Olanda este structurală și, în cazul femeilor politicieni, misoginismul joacă un rol important.

Acestea sunt atacate mai mult pentru vârsta și sexul lor decât pentru conținutul politicilor lor.

În 2021, Kaag a fost deputatul care a primit cele mai multe mesaje de ură în Parlamentul olandez, potrivit unui studiu al Universității Utrecht: o medie de 22% din mesajele primite, față de 10% pentru celelalte colege ale sale.

„Pentru mine personal, faptul că sunt o femeie care conduce un partid progresist a pus gaz pe foc, cel puțin pentru unii oameni”, a declarat ministrul pentru Euronews.

„Ceea ce nu ajută este faptul că social media joacă un rol foarte negativ în aceste vremuri. Mai ales după Covidiu, vezi că teoriile conspirației sunt peste tot. Se creează o societate în care tensiunile fierb la suprafață”, a adăugat ea.

Consecințele unui climat politic extrem de polarizat se fac simțite în timp ce țara încearcă să îl stăpânească.

„Amenințările sunt îndreptate împotriva politicienilor din diferite părți ale spectrului politic, iar numărul cazurilor care constituie infracțiuni penale a crescut. În plus, multe amenințări vin din străinătate și prin intermediul rețelelor de socializare, ceea ce face dificilă urmărirea penală a autorului”, a declarat profesorul de comunicare politică.

În 2022, serviciile de informații olandeze au întocmit un raport în care au indicat grupurile care apără teza existenței unei „elite malefice” – inamicul poporului.

Ei au trasat un profil clar în spatele acestor grupuri: în principal bărbați tineri, care trăiesc în țară și în străinătate, care dezvoltă teorii ale conspirației pe rețelele de socializare și merg până la a glorifica violența.

Această polarizare a societății a avut un impact asupra parlamentului.

„Există peste 20 de partide în parlament, de la extrema stângă la extrema dreaptă, care practic se urăsc între ele”, spune Bas Batelaan, Managing Partner al Public Matters – o companie olandeză de consultanță în afaceri publice.

Sunt amenințările care dăunează democrației olandeze?

Amenințările și intimidările în curs de desfășurare au fost descrise de o serie de politicieni olandezi ca fiind un „atac direct la adresa democrației” din această țară.

„Trebuie să fim atenți. Democrația este vulnerabilă și nu ar trebui să o luăm de bună, nu ar trebui să fim naivi cu privire la potențialele amenințări”, a declarat ministrul de finanțe.

Într-un sondaj recent realizat de organizația de știri NOS, mulți politicieni au recunoscut că nu mai postează anumite opinii pe rețelele de socializare și că s-ar gândi de două ori înainte de a face apel la politicienii de extremă dreapta din parlament, de teama consecințelor.

„Mi-e teamă că politicienii vor fi mai puțin dispuși să se exprime în cazuri specifice de teama represaliilor. De asemenea, acest lucru este posibil să aibă un impact asupra ambițiilor politicienilor aspiranți”, spune Bos.

Batelaan este de acord cu profesorul de comunicare politică: „Oamenilor le este teamă să vorbească, se gândesc de două ori înainte de a o face pentru că văd toate riscurile. Este un mediu foarte toxic”.