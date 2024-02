Un tren de marfă din India a circulat 70 km fără mecanic de locomotivă

Căile ferate indiene au anunțat luni că au ordonat o anchetă după ce un tren de marfă a parcurs 70 de kilometri fără mecanic, în nordul țării. „Am ordonat o anchetă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Northern Railways, Deepak Kumar, a doua zi după incident, adăugând că nu s-au înregistrat victime, potrivit Le Figaro.

Duminică, aproximativ cincizeci de vagoane, încărcate cu pietriș, au călătorit singure cu 100 km/oră din nordul statului Jammu și Kashmir spre Punjab (nord), înainte de a fi oprite din fuga lor nebună de blocuri de lemn plasate pe șine.

Incidentul a avut loc în timp ce trenul părăsea gara Jammu, unde fusese parcat pentru o schimbare de echipaj, a relatat presa locală. La scurt timp după ce mecanicul și membrul echipajului său au coborât, trenul a plecat singur la vale. Toate trecerile la nivel de pe traseul său au fost închise pentru a se evita orice accident.

India, care are una dintre cele mai extinse rețele feroviare din lume, a înregistrat în istoria sa un număr mare de accidente feroviare mortale. Cu toate acestea, siguranța s-a îmbunătățit în ultimii ani datorită investițiilor și îmbunătățirilor tehnologice.

Cel mai sângeros accident din istoria țării a avut loc la 6 iunie 1981, când șapte vagoane ale unui tren care traversa un pod în statul Bihar, în estul țării, au căzut în râul Bagmati, omorând între 800 și 1.000 de persoane.

#Driverless #train spotted travelling at nearly 60mph (100kmh) in #India. pic.twitter.com/Da4g6hRDnu

— Hawk Insight (@hawk_insight) February 26, 2024