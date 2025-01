Un sit arheologic vechi de aproape 8.000 ani, din Neamț, arată cum se obținea sarea în preistorie / Se fierbea apa sărată extrasă din apropiere și se obținea sare solidă, foarte concentrată, mai ușor depozitat și transportat

O cercetare arheologică realizată în localitatea Oglinzi, județul Neamț, a permis descoperirea unor vestigii foarte vechi care ajută la înțelegerea unui procedeu mai puțin cunoscut: obținerea sării prin recristalizare, folosindu-se apele naturale sărate, informează Agerpres.

În perimetrul satului Oglinzi sunt cunoscute mai multe izvoare sărate, însă unul dintre ele a trezit interesul specialiștilor după ce, în 2017, doi arheologi de la Complexul Muzeal Național Neamț au identificat în vecinătatea acestei surse saline o serie de materiale ceramice vechi de aproape 8.000 de ani.

Pentru a afla detalii despre acest sit arheologic, în august 2024 a fost organizată o mică tabără de arheologie, la care au participat elevi de la Școala Oglinzi, dar și de la instituții de învățământ din Târgu Neamț, Piatra-Neamț și studenți.

A fost realizat atunci un sondaj arheologic pentru a se obține date despre stratigrafia sitului, dar și pentru a-i familiariza pe participanții la tabără cu metodele de cercetare a vechilor vestigii.

Rezultatele au fost deosebit de interesante și au confirmat că situl aparține Neoliticului timpuriu, iar existența lui are legătură cu exploatarea izvorului sărat din apropiere.

Echipa de elevi și studenți, aflată sub coordonarea arheologului dr. Vasile Diaconu, de la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, a cercetat o limită a sitului constatând că depunerea arheologică are o grosime de aproape 1,50 metri.

Potrivit arheologului Vasile Diaconnu, au fost identificate urmele mai multor vetre, sub forma unor alveolări nu foarte adânci, în care se făcea foc și unde erau puse vase de lut în care se fierbea apa sărată extrasă din apropiere, obținându-se în acest fel sare solidă, foarte concentrată, mai ușor depozitată și transportată pe distanțe foarte lungi.

În săpătura arheologică au fost descoperite cantități importante de resturi ceramice provenite de la diferite tipuri de vase, tipice culturii neolitice Starèevo-Criș.

Diaconu amintește că această cultură este prima din Neolitic care s-a stabilit în zonele extracarpatice, fiind constituită din comunități de agricultori sedentari.

”Situl arheologic de la Oglinzi este extrem de important pentru noi, ca specialiști, dar și pentru județul Neamț și pentru comunitatea locală. Trebuie să reținem că acum aproape 8.000 de ani, comunitățile neolitice timpurii extrăgeau apele sărate și, în urma unui procedeu deloc simplu, care necesita eforturi colective, se obținea sarea solidă, foarte căutată și valoroasă pentru acele timpuri. Pentru că am avut sprijinul d-lui Codrin Alexianu, am reușit să organizăm această tabără pentru elevi, astfel încât să-i punem în contact direct cu ceea ce înseamnă activitatea pe un șantier arheologic. Și nu mică ne-a fost bucuria constatând că sunt interesați și vor să cunoască cât mai bine trecutul localității lor. În cele câteva zile cât a durat tabăra, copiii au participat la săpăturile efective, au spălat ceramică și ne-au ajutat pe noi în toate activitățile specifice, motiv pentru care le suntem recunoscători. Pentru noi, ca arheologi, situl acesta prezintă un interes aparte, având aspecte de unicitate, dar și un potențial științific crescut, care plasează, odată în plus, județul Neamț pe harta descoperirilor arheologice importante„, a declarat, pentru Agerpres, dr. Vasile Diaconu, coordonatorul cercetării.

Exploatarea preistorică a apelor sărate de la Oglinzi, cercetată recent, este extrem de valoroasă din punct de vedere științific, deoarece este printre primele de acest fel din estul României și singura care aparține exclusiv comunităților neolitice timpurii.

Cercetarea arheologică a avut un profund caracter interdisciplinar deoarece s-a urmărit prelevarea unor probe și eșantioane de sediment, care au fost analizate deja în laboratoare din România și Spania, iar altele au fost trimise în Polonia, a arătat cercetătorul.

Până în momentul de față au fost obținute datări absolute ale sitului, dar s-au înregistrat și informații importante despre peisajul vegetal din perioada când comunitățile neolitice exploatau apele sărate ale izvorului.

Pe de altă parte, tabăra de arheologie și-a atins obiectivele principale: cunoașterea trăsăturilor sitului, implicarea copiilor din comunitate în activități practice, promovarea trecutului zonei, conștientizarea importanței patrimoniului arheologic local, a adăugat Vasile Diacon