Un singur loc vacant pentru piloți în Formula 1 – Cum arată grila de start pentru sezonul 2025

Grila de start pentru sezonul 2025 al Formulei 1 este aproape completă, un singur loc fiind vacant în acest moment. Dacă nu vor apărea surprize pe finalul de an, cunoaștem numele a 19 dintre cei 20 de piloți care se vor întrece anul viitor în Grand Prix-urile din Marele Circ.

Singurul loc rămas liber până în acest moment este cel de la RB, acolo unde doar Yuki Tsunoda este sigur de locul în echipă pentru 2025. Cele mai mari șansă să completeze puzzle-ul piloților pentru anul viitor le are Liam Lawson.

De asemenea, rămâne de văzut dacă nu va apărea vreo surpriză în rândul celor de la RedBull: dacă-l vor păstra sau nu și pentru 2025 pe Sergio Perez (evoluțiile mexicanului au fost sub pretențiile echipei) drept coechipier la lui Max Verstappen.

McLaren se va baza pe Lando Norris și Oscar Piastri, Scuderia Ferrari pe Charles Leclerc și Lewis Hamilton (cea mai importantă mutare a noului sezon), iar Mercedes pe George Russell și Andrea Kimi Antonelli.

Sezonul 2025 al Formulei 1 va debuta în Australia, pe Albert Park Circuit, în data de 16 martie.

Cum arată grila de start pentru sezonul 2025 al Formulei 1

The 2025 grid… Bortoleto slots into the puzzle 🧩#F1 pic.twitter.com/dcgYJEekN5

— Formula 1 (@F1) November 6, 2024