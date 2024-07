Un senator american, fost astronaut, a înființat o companie specializată în baloane spion, finanțată de o mare corporație din China / El este pe lista scurtă a Kamalei Harris pentru funcția de vicepreședinte

Înainte de a deveni senator, Mark Kelly (Arizona), nu numai că a fost astronaut, dar a și cofondat o companie specializată în baloane spion, care a fost finanțată, în parte, de un firmă din China cu legături strânse cu Partidul Comunist Chinez, relatează Fox News.

Kelly, care se pare că se află pe o listă scurtă de candidați luați în considerare de vicepreședintele Kamala Harris, a co-fondat World View, cu sediul în Tucson, Arizona, în 2012, cu viziunea de a oferi turism spațial folosind baloane stratosferice.

În timp ce compania lui Kelly a început cu un accent pe turismul spațial prin intermediul baloanelor, viziunea a evoluat odată cu maturizarea tehnologiei companiei.

„Pe măsură ce ne-am maturizat tehnologia, am recunoscut o oportunitate pentru cazuri de utilizare imediată a tehnologiei noastre prin servicii de teledetecție pentru clienți din domeniul apărării, științific și comercial”, a declarat un purtător de cuvânt al World View pentru Fox News.

„Astăzi, principala noastră activitate rămâne furnizarea de servicii de teledetecție Departamentului de Apărare al SUA și aliaților săi prin intermediul capacităților de informații, supraveghere și recunoaștere, precum și furnizarea de servicii organizațiilor științifice precum NASA, NOAA și altele pentru a înțelege mai bine Pământul din stratul atmosferic unic al stratosferei.”

Axios a raportat că, la scurt timp după ce World View a fost înființată, a primit capital de risc de la Tencent în 2013, apoi din nou în 2016.

Tencent este una dintre cele mai mari corporații din China și a fost fondată în 1998 de „Pony” Ma Huateng, Zhang Zhidong, Xu Chenye, Chen Yidan și Zeng Liqing. Anul trecut, „Pony” Ma Huateng a fost listat de Forbes ca al patrulea cel mai bogat om din China, cu o avere netă de 32,1 miliarde de dolari. Ma este, de asemenea, CEO al Tencent.

Wall Street Journal a raportat în 2021 că Tencent a colectat de-a lungul anilor o groază de date din aplicația sa mobilă WeChat, platforma social-media predominantă în China. Datele au fost colectate prin procesarea conversațiilor de chat și a tranzacțiilor financiare ale celor peste un miliard de utilizatori activi lunar, majoritatea din China. Acest lucru a transformat platforma WeChat a companiei într-un instrument puternic de supraveghere pentru guvernul chinez, care se pare că reglementează Tencent și o obligă în mod regulat să suprime opiniile disidente.

Având în vedere legăturile lui Tencent cu guvernul chinez, World View a declarat sâmbătă pentru Fox News că Tencent are „acces zero, intrare zero și control zero” asupra companiei.

„Actuala conducere a crezut că a fost o greșeală pentru companie să accepte investiții chinezești atunci când a făcut-o”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. „Când noua conducere a sosit în 2019 și a aflat de acea investiție, a acționat rapid pentru a se asigura că World View a fost protejată de orice implicare din partea reprezentanților investitorilor chinezi”.

Însă legăturile timpurii ale companiei cu Beijingul ar putea ridica semne de întrebare în condițiile în care Kelly este luat în considerare ca și candidat la funcția de vicepreședinte, mai ales după ce China a lansat un balon de supraveghere deasupra SUA în februarie 2023, care a fost în cele din urmă doborât de un avion de luptă în largul coastei Carolinei de Sud.

Incidentul a stârnit tensiuni între SUA și China, precum și îngrijorări că guvernul chinez spionează America.

Kelly a renunțat la poziția sa la World View în 2019 pentru a se pregăti pentru candidatura sa la Senatul SUA.

Purtătorul de cuvânt al companiei a declarat că interesul financiar rămas al lui Kelly în World View este asigurat într-un trust orb, adăugând că Kelly a renunțat la întregul său acces, interes și control asupra companiei atunci când a plecat.

Axios a raportat că, în 2014, Jane Poynter, fostul CEO al World View, a declarat pentru postul de presă chinez Pengpai că Kelly s-a întâlnit cu șeful Tencent USA, David Wallerstein, și „i-a prezentat tehnologia turismului spațial”.

Kelly a declarat pentru The Arizona Republic în 2020 că a avut o „conversație foarte scurtă” cu un individ de la Tencent, care a durat de la 30 de secunde la un minut.

The New York Times a publicat vineri un articol despre Kelly, subliniind realizările veteranului Marinei în arena politică. Publicația a vorbit cu agentul republican Daniel Scarpinato, care a comentat cu ce s-ar putea confrunta Kelly dacă ar fi selectat drept candidat la funcția de vicepreședinte.

„De asemenea, Kelly nu s-a confruntat cu lumina crudă a reflectoarelor unei campanii naționale și are potențiale obligații politice, cum ar fi o companie de baloane de supraveghere la mare altitudine pe care a ajutat-o să o înființeze cu capital de risc chinezesc”, a scris New York Times despre opinia lui Scarpinato.

Pe lângă serviciile de supraveghere, World View oferă servicii de teledetecție companiilor petroliere și de gaze, companiilor de utilități, companiilor miniere și de transport maritim și companiilor de asigurări, printre altele.