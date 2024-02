Un preot din Satu Mare, arestat preventiv pentru că ar fi agresat sexual doi minori

Un preot ortodox (circa 60 de ani) care slujește la o biserică situată pe Drumul Botizului din municipiul Satu Mare a fost ridicat marți de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare și dus, la cererea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. În fața probelor prezentate de către procurori, judecătorii l-au trimis după gratii, relatează PresaSM.ro.

Potrivit publicației, conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare a transmis că este înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări faţă de numitul S.A.D., care are calitatea de preot, pe raza municipiului Satu Mare, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de agresiune sexuală, faptă prev. şi ped. de art. 219 alin. 1 şi alin. 2 lit. c) Cod penal şi agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, faptă prev. și ped. de art. 2191 alin. 12 şi alin. 3 lit. b) Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, faptele fiind comise asupra a două persoane vătămate minore, în perioada anilor 2023 – 2024.

Prin ordonanţa din data de 12.04.2024 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, ulterior şi reţinerea pentru o durată de 24 de ore a inculpatului (…).

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului a reacționat și a făcut publică identitatea preotului din Satu Mare acuzat că ar fi agresat sexual doi minori. ”Referitor la cazul preotului Silaghi Augustin Dorel, preot paroh al Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Satu Mare, care în momentul de față se află în arestul poliției Satu Mare și face subiectul unui dosar penal, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului face următoarele precizări: Preotul Silaghi Augustin Dorel este preot în cadrul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului din anul 1991, până in prezent; Din momentul intrării în cler nu a avut nici un fel de abatere disciplinară sau morală, dând dovadă de seriozitate, fiind apreciat de către credincioșii din parohiile unde a păstorit; Cu regret am aflat în data de 13 februarie 2024, de faptul că se află în arestul poliției făcând subiectul unui dosar penal, aflat în momentul de față în fază de cercetare; În momentul în care s-a confirmat informația, în Ședința Permanenței Eparhiale din data de 13 februarie 2024 Preasfințitul Părinte Iustin a dispus oprirea totală de la săvârșirea oricăror lucrări sfinte a pr. Silaghi Augustin Dorel și deferirea lui spre cercetare către Consistoriul Eparhial cu propunerea de caterisire, în cazul în care finalizarea dosarului va dovedi vinovăția lui; Conducerea parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Satu Mare i-a fost încredințată provizoriu preotului Fărcaș Ovidiu Valentin, până la soluționarea cazului în justiție”, se precizează în comunicat.

Conform unor informații din surse judiciare deschise rezultă că preotul nu i-ar fi violat, fiind acuzat doar de agresiune sexuală, ceea ce ar putea să însemne – în opinia organelor judiciare – că le-ar fi făcut propuneri interpretate drept indececente sau că i-ar fi atins în mod considerat nepotrivit, cu tentă sexuală.

Putem presupune – pe cale de consecință – că judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Satu Mare a considerat că probele de la dosar ar fi destul de clare dacă a acceptat cererea procurorilor de a-l aresta preventiv pentru 30 de zile pe preot: ”(…) admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 296/131/P/2024 privind pe inculpatul S. A. D. (…), cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de agresiune sexuală şi agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor (…). Dispune arestarea preventivă a inculpatului S.A.D. pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 13.02.2024 şi până la data de 13.03.2024 inclusiv. Respinge ca neîntemeiată solicitarea avocatului ales al inculpatului cu privire la luarea măsurii preventive a controlului judiciar sau a arestului la domiciliu”.

Apărătorul preotului, respectiv avocatul Răzvan Doseanu, a precizat pentru PresaSM că toate acuzațiile aduse de către organele de cercetare penală nu sunt adevărate. ”Nu există niciun fel de faptă. Pot să vă spun că nu sunt întrunite elementele de tipicitate pentru infracțiunile de care este acuzat clientul meu. Mai multe nu comentăm în acest moment”, a preciat Răzvan Doseanu pentru PresaSM.