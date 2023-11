Un potențial candidat independent la prezidențialele din SUA produce îngrijorări în tabăra președintelui Biden. Joe Manchin, susținut de o influentă și discretă organizație

Decizia senatorului Democrat de Virginia de Vest, Joe Manchin (76 de ani), de a nu încerca să fie reales în Senatul SUA în 2024, a intensificat zvonurile privind posibilitatea ca acesta să candideze la președinție, fie ca independent, fie susținut de organizația nonpartizană No Labels, arată o analiză The Wall Street Journal.

Manchin e recunoscut drept un politician care reușește să creeze majorități și a fost asociat cu No Labels de mai bine de un deceniu. Organizația de centru, care nu-și dezvăluie donatorii, a pregătit terenul pentru a prezenta un candidat la prezidențiale în cazul în care campania din 2024 va fi o nouă luptă între președintele Joe Biden și fostul președinte Donald Trump.

De aici vin și temerile Partidului Democrat: Manchin ar putea strica socotelile pentru Biden.

Manchin a reaprins speculațiile cu privire la eventuale ambiții prezidențiale, spunând că va „călători prin țară și va vedea dacă există un interes pentru crearea unei mișcări care să mobilizeze mijlocul și să-i aducă pe americani împreună”.

Dar anunțul lui Manchin a stârnit interes în rândul susținătorilor No Labels. „El vorbește în numele marii majorități tăcute a americanilor care, practic, caută o casă – așa cum Joe Manchin caută o casă”, a declarat Philip Levine, fost primar din Miami Beach, care susține grupul.

Democrații au avertizat că No Labels ar putea contribui la alegerea lui Trump. Fostul președinte al Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi (D., California) a declarat că No Labels „este periculos pentru democrația noastră. Am spus asta fără nicio ezitare”.

Pelosi a avertizat că No Labels ar putea împiedica ambii candidați prezidențiali să obțină cele 270 de voturi electorale necesare și ar duce decizia în Camera Reprezentanților, unde republicanii dețin majoritatea.

Faptul că No Labels cheltuiește milioane de dolari pentru a se înscrie pe buletinele de vot, dar nu-și dezvăluie donatorii, a atras critici, în special din partea democraților care pun la îndoială motivele grupului. Dezvoltatorul imobiliar republican Harlan Crow, a cărui prietenie cu judecătorul conservator Clarence Thomas de la Curtea Supremă a fost analizată, se numără printre foștii susținători financiari ai No Labels. Liderii grupului au declarat că dezvăluirea donatorilor i-ar supune la control și intimidare.