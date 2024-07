Un italian se convertește la islam și deschide primul bar fără alcool din Torino: „Nu pot să-mi fac rău mie și celorlalți” / ”A nu avea alcool nu este o barieră, ci un avantaj”

Atipico, un nou bar din Torino a devenit repede cunoscut pentru că nu vinde alcool. Davide Piastra și-a schimbat business-ul după ce s-a convertit la islamism, relatează Corriere della Sera.

În localul său nu se găsesc băuturi spirtoase clasice, ci cocktailuri care le recrează pe cele clasice, alcoolizate.

„Nu pot să-mi fac rău mie și celorlalți”, spune proprietarul. „A oferi alcool înseamnă a-i face rău celuilalt și celor din jur. Să spunem că nu există nicio obligație religioasă de a face acest lucru. În timp, dacă se are posibilitatea economică de a face acest lucru, musulmanii care vând ar trebui să iasă din acest sistem. Cu toate acestea, acest lucru nu este întotdeauna posibil”, explică el.

Davide Piastra și personalul său sunt în această afacere de 20 de ani.

”De mult timp servesc clienților cocktailuri cu alte băuturi alcoolice. Cunosc produsele alcoolice, am făcut cursuri, am lucrat la ele. Când ofer acest produs astăzi știu ce ați băut înainte și ce vă ofer acum. Nu am fost niciodată un mare băutor pentru că nu suportam, dar îmi plăcea să beau o bere cu pizza. Cocktailurile noastre sunt o adevărată explozie în gură. Alcoolul acoperă de obicei aromele, dar la noi le puteți gusta pe toate. Experimentăm în permanență și de multe ori când pun un client să încerce o băutură am inima în gât. Pentru a realiza produse similare există o cercetare continuă a ingredientelor, un studiu. Barul normal are produse standard care sunt pe piață de mult timp, ești pe partea sigură”, explică el.

Barul a reușit, de asemenea, să câștige alți clienți.

„Grupul nostru țintă sunt doamnele de peste 35 de ani, femeile însărcinate și prietenii care fac parte din acest cerc. O clientelă feminină care include și persoane în vârstă, care vin aici și pentru un aperitiv, ceea ce nu am mai văzut în trecut. Noi, în orice caz, nu avertizăm în prealabil clienții despre excepționalitatea noastră, suntem aici pentru a propune, nu vrem să forțăm pe nimeni. Din când în când cineva pleacă, e în regulă”, mai spune el.