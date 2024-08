Un fermier din Cluj vrea să renunțe la fermă: peste 50 de viței i-au fost omorâți de lupi în ultimele săptămâni / ”Nu fată atâția viței cât duc lupii”

Lupii atacă aproape zilnic la o fermă de vaci din satul Macău, aparținând de comuna clujeană Aghireșu, producând pagube însemnate. Proprietarul fermei, Kovacs Levente, susține că peste 50 de viței i-au fost mâncați de lupi în ultima perioadă, astfel că, neavând nicio soluție, se vede nevoit să vândă afacerea, scrie Cluj24.

”Problemele au început cu lupii încă de anul trecut, că vin și mănâncă vițeii. Până cum au fost cel puțin 50 de viței mâncați de lupi. Am o fermă de 150 de capete de vaci, sunt pe pășuni, în patru locuri, și acolo dau lupii atacul, în haită. Am fost de nenumărate ori la Primăria Aghireșu să anunț ce s-a întâmplat, i-am zis primarului să facă demersuri către vânători, am vorbit cu asociația de vânători, dar lupul e specie protejată. Există o cotă de împușcare a lupilor, însă cererea trebuie să ajungă la București pentru aprobare.

Aici e problema, că până ajunge cererea să fie aprobată nu o să mai am niciun animal”, a arătat fermierul.

Kovacs a reușit cu mari eforturi să își instaleze un gard electric pentru protecția vacilor de pe pășuni, dar lupii reușesc să se strecoare pe sub gard și nu sunt opriți.

Pentru că nu întrevede nicio soluție, fermierul se gândește să își vândă animalele și spune că vacile sale ”nu fată atâția viței cât duc lupii”.