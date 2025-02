Un fan împătimit al Formulei 1 a refuzat o ofertă de 10 milioane de lire sterline pentru un număr de înmatriculare

Afzal Khan deține un număr de înmatriculare la mare căutare, omul de afaceri fiind din 2008 în posesia plăcuței cu „F1”. Conform express.co.uk, omul de afaceri are o ofertă de 10 milioane de lire sterline pentru a ceda numărul.

Plăcuțele de înmatriculare personalizate sunt la mare căutare peste tot în lume, iar Afzal Khan deține o adevărată „mină de aur” cu numărul „F1”.

Omul de afaceri a achiziționat respectiva plăcuță de înmatriculare în 2008, de la Essex Contry Council, contra sumei de 440.625 de lire sterline, ceea ce a făcut-o cea mai scumpă din istoria Regatului Unit.

A folosit-o inițial pe un model Volvo S80, apoi pe un Mercedes SLR McLaren, iar mai apoi pe un Bugatti Veyron.

Mare fan al Formulei 1, Khan se mândrește cu numărul său, unul pentru care a primit o ofertă de 10 milioane de lire sterline. Afzal nu vrea să se despartă de respectiva plăcuță, iar oferta imensă a fost respinsă.

Recordul de 440.625 de lire sterline ar putea fi depășit lejer după 17 ani, dar Khan nu este interesat de această tranzacție.

„Dl Kahn nu are niciun interes să vândă F1, care este plăcuța sa preferată. Plăcuțele de înmatriculare prețioase, spre deosebire de proprietăți sau alte investiții, nu au tendința de a fluctua în valoare, ci doar de a crește.

Nu ar trebui să fie un șoc pentru oameni că numărul de înmatriculare valorează milioane de lire sterline”, a precizat compania care-l reprezintă pe Khan.

„Încă de când dl Kahn a cumpărat plăcuța de la Essex County Council în 2008, am urmărit cu interes dacă decide să o păstreze pentru el. Înregistrările cu numărul unu sunt întotdeauna foarte căutate și impun prețuri bune, dar F1 este un caz special.

Nu numai că are un farmec evident pentru oricine este interesat de cursele de Formula 1, dar și pentru oricine dorește să facă impresie la volan”, a precizat Angela Banhsaid de la Regtransfers.co.uk.

The F1 number plate is the world’s most expensive, valued at over 132 crore. Owned by Afzal Khan, it is highly sought after for its rarity and Formula 1 connection. pic.twitter.com/WQsIDkf5Vb

— Manimegalai (@Megalaioffcl) December 30, 2024