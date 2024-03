Un bărbat tetraplegic reușește să controleze computerul prin gândire, cu ajutorul unui implant Neuralink

O înregistrare video publicată miercuri de start-up-ul Neuralink arată un pacient paralizat care a primit un implant cerebral ce îi permite să miște mouse-ul computerului și să joace șah fără cea mai mică mișcare, scrie Le Figaro.

„Este atât de tare!” Neuralink, un start-up deținut de miliardarul Elon Musk, a publicat miercurea aceasta, 20 martie, o înregistrare video în care un pacient tetraplegic explică cum poate juca șah prin gând pe computerul său cu ajutorul unui implant cerebral. Noland Arbaugh, în vârstă de 29 de ani, care este tetraplegic de la un accident de mașină, vorbește despre cum joacă șah și jocul video Civilization sau cum ia lecții de japoneză și franceză datorită unui implant cerebral care îi permite să controleze singur un mouse de calculator.

„Mai sunt încă multe lucruri de făcut, dar deja mi-a schimbat viața”, a spus el, glumind că a devenit „telekinetic”. În cadrul unei discuții cu un inginer de la start-up, pacientul a descris modul în care această nouă tehnologie i-a oferit un acces simplificat la multe dintre activitățile sale de agrement. De asemenea, el a descris modul în care a fost capabil să mute cursorul pe ecran, implantul traducându-i gândurile în acțiuni.

În ianuarie, șeful Tesla și SpaceX și proprietarul companiei X a anunțat că Neuralink a plasat primul său implant cerebral la un pacient în cadrul unui studiu clinic. Apoi, la sfârșitul lunii februarie, el a asigurat că acest pacient era acum capabil să controleze cu gândul un mouse. „Motivul pentru care m-am alăturat acestui proiect este că am vrut să fac parte din ceva care cred că va schimba lumea”, a declarat Noland Arbaugh.

Neuralink, care are sediul în Fremont, California, a primit undă verde din partea US Food and Drug Administration (FDA) în luna mai. Implantul său, de mărimea unei monede, a fost deja plasat în creierul unui macac, care a putut apoi să joace un joc video fără controler sau tastatură.

Ambiția lui Elon Musk este de a face ca implantul său să fie disponibil pentru toată lumea, pentru a permite o mai bună comunicare cu computerele și, după spusele sale, pentru a limita „riscul pe care îl reprezintă inteligența artificială pentru civilizația noastră”. Neuralink a strâns recent aproximativ 323 de milioane de dolari de la investitori și spune că vrea să facă pacienții paralizați să meargă din nou, să redea vederea orbilor și să vindece persoanele care suferă de boli psihiatrice, cum ar fi depresia.