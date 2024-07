Un bărbat din China a fost prins la vamă cu 100 de șerpi vii ascunși în pantaloni

Un bărbat a fost prins în timp ce încerca să introducă ilegal peste 100 de șerpi vii în China continentală, potrivit autorității vamale a țării, transmite CNN.

Ofițerii vamali din orașul Shenzhen din sudul Chinei au interceptat bărbatul care călătorea prin portul Futian, un punct de control între Hong Kong și China continentală, a precizat marți agenția într-o declarație.

În timpul unei inspecții, ofițerii au găsit șase pungi din pânză sigilate cu bandă adezivă în buzunarele pantalonilor acestuia.

„Ofițerii au deschis pungile și au constatat că fiecare pungă conținea un număr de șerpi vii de diferite forme și culori”, se arată în declarație.

„După numărare, au fost găsiți un total de 104 șerpi”.

Niciuna dintre specii nu este veninoasă. Declarația precizează că incidentul a avut loc „în urmă cu câteva zile”, dar nu a specificat când.

Agenția vamală nu a spus dacă bărbatul a fost arestat.

În iunie, un alt bărbat a fost arestat în timp ce încerca să introducă ilegal 454 de țestoase pe cale de dispariție din Macao în China continentală.

A man was intercepted by customs officers in #Shenzhen when he attempted to enter with 140 live #snakes hidden in his pockets. pic.twitter.com/4OjbwHhIwO

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 9, 2024