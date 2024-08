Un bărbat din Australia a salvat viața soției sale, înainte de a fi ucis de un crocodil

O poveste tragică. Un bărbat în vârstă de 40 de ani, tată a trei copii, a fost ucis de un crocodil în Cooktown, Australia, sâmbătă, 3 august, în timp ce se plimba cu familia sa în apropierea unui râu, relatează BBC, citat de BFM TV.

Dave Hogbin, un australian din Queensland, se afla în vacanță cu soția și copiii săi în acest oraș din nordul îndepărtat al statului Queensland. În timp ce mergeau pe o cărare amenajată pe malul râului Annann, la aproximativ cinci metri înălțime, o parte din mal s-a prăbușit. „Este posibil ca acest lucru să se fi datorat ploilor abundente care au căzut recent în zonă”, a declarat Alexis Carey, jurnalist la site-ul australian de știri News.com și cumnată a decedatului.

În momentul în care Dave Hogbin a alunecat, soția sa, Jane, a încercat să îl salveze trăgându-l de braț. „Dar a început rapid să alunece și ea în râu”, spune Alexis Carey. Realizând că risca să o tragă după el, medicul de familie a dat drumul brațului soției sale, „chiar dacă știa că era singura lui salvare”. În câteva clipe, el a fost ucis de un crocodil.

