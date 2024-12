ULTIMA ORĂ Ciolacu: O voi sprijini pe Elena Lasconi în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Trebuie să depășim valul de ură care ne macină de 20 de ani / Am fost cel mai afectat de modul în care Călin Georgescu și-a mărit artificial expunerea, eludând cadrul legal

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri seara, că o sprijină pe Elena Lasconi în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, subliniind că „trebuie să depășim valul de ură care ne macină de 20 de ani”. Ciolacu mai spune că, în competiția electorală, a fost cel mai afectat de modul în care Călin Georgescu și-a mărit artificial expunerea, eludând cadrul legal.

Declarația lui Marcel Ciolacu:

Am luat act de declasificarea documentelor CSAT care arată că în campania electorală a domnului Călin Georgescu au fost folosite finanțări externe nedeclarate de către acesta și că există tipare de lucru ce arată implicarea unor actori statali!

Nu am putut să vorbesc pulbic despre aceste documente pentru că am respectat legea. Însă, un fapt este cert: în competiția electorală, am fost cel mai afectat de modul în care domnul Călin Georgescu și-a mărit artificial expunerea, eludând cadrul legal. Sper ca, pe baza dovezilor publicate azi, autoritățile statului să-și facă treaba, iar toți cei vinovați să plătească!

În fața acestei realități, o voi sprijini pe doamna Elena Lasconi în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Am demarat deja construcția unei majorități parlamentare și guvernamentale pro-europene, care să o susțină pe doamna Elena Lasconi la votul de pe 8 decembrie

Trebuie să depășim valul de ură care ne macină de 20 de ani și să ne concentrăm, împreună, pe un mare obiectiv national – continuarea traseului de dezvoltare europeană a României!

Asta așteaptă de la noi atât românii care trăiesc în țară, cât și cei care trăiesc în Occident și care ne-au transmis, prin votul lor recent, că trebuie să continuăm să clădim un stat puternic și demn, capabil să se bată pentru drepturile românilor, oriunde locuiesc aceștia în lume!