UEFA Champions League: Arsenal pierde la Milano contra lui Inter, Barcelona face scorul serii la Belgrad / Clasamentul competiției după patru etape

Ultima seară din UEFA Champions League din această săptămână s-a încheiat cu o dezamăgire pentru englezi la Milano, un scor de senzație la Belgrad și un șoc la Paris.

Arsenal Londra n-a reușit să străpungă apărarea italiană a celor de la Inter Milano și a pierdut cu 1-0 după un penalty transformat de Mkhitaryan (min. 45+3). „Tunarii” lui Arteta suferă, astfel, prima înfrângere din acest sezon de UCL, în timp ce Inter are un parcurs aproape perfect, cu trei victorii și doar un egal în cele patru meciuri jucate, fără gol primit, inclusiv împotriva lui Manchester City și Arsenal.

Scorul serii s-a înregistrat la Belgrad, în duelul dintre Steaua Roșie și Barcelona. Catalanii și-au continuat obiceiul de a marca neîncetat, înscriind cinci goluri. Gazdele au marcat și ele de două ori, prima lor reușită egalând scorul la 1-1.

Pentru echipa Blaugrana au marcat: I. Martinez (min. 13), Lewandowski (min. 43 și 53), Raphinha (min. 55) și F. Lopez (min. 76). În cealaltă tabără, marcatorii au fost Silas (min. 27) și Milson (min. 84). Steaua Roșie ocupă penultimul loc al clasamentului, fără niciun punct, în timp ce Barcelona urcă pe locul șase, cu 9 puncte și cel mai bun atac din competiție.

La Paris, Atletico Madrid a câștigat pe Parc des Princes în minutele de prelungire, învingând Paris Saint-Germain cu 2-1. PSG a deschis scorul rapid prin Zaire-Emery (min. 14), dar Molina a restabilit egalitatea în minutul 18. Correa a stabilit scorul final, 2-1 în favoarea madrilenilor, în minutul 90+3, generând șocul la Paris.

Ambele echipe au un start dificil: Atletico profită din plin de această victorie, în timp ce PSG întâmpină tot mai multe dificultăți. Atletico se află pe locul 23 cu șase puncte, în timp ce PSG ocupă locul 25, la limita locurilor de play-off, cu patru puncte adunate.

Toate rezultatele serii de Liga Campionilor

The standings at the halfway point of the league phase 👀#UCL pic.twitter.com/4jRHTj92uZ

