Ucraina a lovit o rafinărie din oraşul rus Saratov

Un atac ucrainean nocturn cu dronă a lovit o rafinărie de petrol din oraşul rus Saratov, dar nu ar fi provocat daune semnificative, după cum a declarat, vineri, o sursă locală citată de agenția Reuters, transmite News.ro.

Sursa a declarat pentru Reuters că rafinăria a fost lovită, dar este aproape nevătămată.

„A fost efectuată o inspecţie – din fericire, nu au existat incendii, victime sau daune critice”, a declarat sursa, adăugând că operaţiunile de rafinare nu vor fi afectate. O înregistrare video publicată pe reţelele sociale părea să arate că instalaţiile cheie de la faţa locului erau intacte.

O sursă din serviciile de informaţii ucrainene a declarat pentru Reuters că atacul a provocat pagube, dar nu a detaliat natura şi amploarea acestora. Sursa a declarat că operaţiunea a fost condusă de agenţia de informaţii militare a Ucrainei (GUR).

Ucraina a ţintit frecvent rafinăriile ruseşti în cursul războiului, reuşind uneori să distrugă o parte semnificativă a capacităţii din domeniu.

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a declarat că resturi dintr-o dronă distrusă au căzut într-o zonă industrială a oraşului, dar nimeni nu pare să fi fost rănit.

Rafinăria din Saratov a procesat 115.400 de barili pe zi în primele nouă luni ale anului 2024 faţă de 101.200 în 2023. Uzina produce carburanţi pentru motoare, motorină de vid, păcură şi bitum.

O bază aeriană importantă care adăposteşte bombardiere strategice cu rază lungă de acţiune se află, de asemenea, la mai puţin de 16 km de Saratov şi a fost vizată de Ucraina în alte ocazii.



Another day of Russia embarrassingly claiming they shot down a drone, but „falling drone wreckage” still hit the target. Overnight #Ukraine struck the oil refinery in the city of Saratov.

Local news report a fuel tank hit – „in one of the special installations.” It’s all the… pic.twitter.com/3owHlPILsG

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) November 8, 2024