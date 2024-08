Ucraina a distrus un pod cheie în regiunea rusă Kursk / Imagini cu momentul în care podul este distrus de o rachetă HIMARS

Forţele ucrainene au distrus un pod peste râul Seim în regiunea rusă Kursk, a declarat vineri un oficial local, în contextul în care Kievul a continuat să îşi intensifice ofensiva militară transfrontalieră, relatează Politico, citat de News.ro.

„Ca urmare a atacului din partea ucraineană, un pod rutier peste râul Seim în districtul Glushkovsky a fost distrus”, a precizat Alexei Smirnov, guvernatorul interimar al oraşului Kursk, într-un mesaj pe Telegram vineri seara. El nu a furnizat mai multe detalii.

Forțele aeriene ucrainene au distribuit imagini din timpul atacului. „Aviația Forțelor Aeriene participă activ la operațiunile de luptă în direcția Kursk. Piloții ucraineni efectuează lovituri de precizie asupra bastioanelor inamice, concentrațiilor de echipamente, precum și centrelor logistice și rutelor de aprovizionare ale inamicului”, a scris comandantul Forțelor Aeriene, general-locotenent Mikola Oleșciuk.

Canalul Telegram pro-Kremlin Mash a anunţat că forţele ucrainene au lovit podul de mai multe ori cu rachete HIMARS. Distrugerea podului întrerupe accesul la cel puţin 27 de aşezări, potrivit Mash, care a precizat că podul era o rută principală de evacuare pentru civili.

Striking at Russian logistics, Ukrainian Forces have reportedly blown a bridge over the Seim River in Russia’s Kursk region.

Images from Russian Telegram channels. pic.twitter.com/BHIceb8RkM

— KyivPost (@KyivPost) August 16, 2024