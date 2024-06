Ucraina a bombardat orașul Sevastopol din Crimeea ocupată cu rachete ATACMS, susține Rusia

Trei persoane au murit și aproape o sută au fost rănite în urma unui atac cu rachete ATACMS care a vizat orașul Sevastopol din Crimeea anexată, afirmă ministerul rus al Apărării, potrivit căruia toate cele cinci rachete au fost doborâte de apărarea antiaeriană, scrie BBC. Ucraina nu a comentat încă informațiile.

„În timpul respingerii atacului de către forțele de apărare aeriană de serviciu, patru rachete americane ATACMS au fost doborâte. O altă rachetă, ca urmare a impactului sistemelor de apărare aeriană în etapa finală, a deviat de la traiectoria de zbor, focosul explodând în aer deasupra teritoriului orașului”, afirmă ministerul rus al Apărării.

Administrația instalată de ruși după ocuparea Crimeei afirmă că, în urma atacului, trei persoane au murit, dintre care doi copii, iar numărul răniților a ajuns la aproape 100.

Guvernatorul Sevastopolului, Mikhail Razvojaev, scrisese anterior pe pe canalul său Telegram că persoanele rănite sunt locuitori din Ucikievki și Liubimovka.

„Situația din Ucikuevki este dificilă; toate echipele medicale de urgență disponibile au fost trimise acolo. Unele persoane au fost deja duse la spital și primesc toată asistența necesară. Toate forțele au fost mobilizate”, a scris Razvojaev.

Publicul local raportează, de asemenea, morți și răniți în urma atacului.

„După cum suntem informați, există morți pe plaja din Ucikievki. Multe ambulanțe au sosit în zonă. Drumul spre plajă este blocat, nimeni nu este lăsat să treacă”, scrie canalul local Telegram „Crimean Wind”. Unul dintre abonații canalului a declarat că sistemul rus de apărare aeriană a doborât una dintre ținte direct deasupra Sevastopolului, între centrul orașului și golful Strelețkaia.

Russian-installed authorities claim that Russian air defense shot down 5 American ATACMS missiles, but debris fell onto a beach. The Crimean bridge is currently closed. pic.twitter.com/5Ft9U4I166

Agențiile de presă rusești raportează, de asemenea, un incendiu de pădure în apropierea pensiunii Lazur și a unei clădiri rezidențiale.

Circulația vehiculelor pe Podul Crimeea a fost oprită, iar unele surse locală vorbesc despre sute de mașini care așteaptă în apropierea podului.

In the first minutes after the NATO-backed Kiev regime attacked civilians in Sevastopol with U.S.-supplied ATACMS missiles using cluster munitions, people carried the wounded from the beach before the ambulances arrived. pic.twitter.com/xcBfvhSWQ6

