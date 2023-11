Trending pe rețele: Brânza regală și influencerii, peste tot/ Zborurile lui Iohannis, pe Instagram/ Creditele pentru tinerii care se căsătoresc, pe Tik Tok/ Dorian Popa și canabisul, pe YouTube/ Trailerul jocului GT6, pe X/ Alte subiecte în top

Săptămâna trecută, la TV și în presa scrisă online principalele subiecte dezbătute au continuat să fie războiul dintre Israel și gruparea teroristă Hamas, situația ostaticilor sau a românilor din Fâșia Gaza reveniți în țară, ori creșterea pensiilor și prima criză politică majoră între PNL și PSD aflate la guvernare. În paralel, rețelele de socializare au fost ocupate preponderent de alte subiecte, de la aurora boreală și scandalul din familia Elenei Lasconi la brânza regală inexistentă care a păcălit influencerii, prima declarație publică a lui Dorian Popa despre episodul canabis la volan, creditele pentru tinerii care vor să se căsătorească sau cât costă zborurile lui Iohannis, pornind de la o investigație Recorder.

Instagram

Săptămâna a început cu aurora boreală văzută în anumite zone din Europa, printre care și România, iar românii au postat pe platformă numeroase fotografii cu fenomenul inedit. Postările despre aurora de duminica trecută au strâns zeci de mii de reacții pe paginile de travel sau de știință din România.

Tot săptămâna trecută, în trending au fost mesajele transmise de Oana Lasconi, fiica primarului din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, după ce mama ei a spus, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că a votat ”da” la referendumul pentru familia tradițională. Vedeta PRO TV a spus astfel că este de acord cu modificarea Constituției astfel încât să fie clar menționat că, în România, căsătoria este permisă doar între un bărbat și o femeie.

Oana Lasconi a spus în videoclipurile postate pe pagina personală de Instagram că este dezamăgită și dezgustată de mama ei și că se oprește din a-i mai susține cariera politică. Miile de reacții la videoclipurile postate de fiica primarului pe Instagram au fost împărțite, unii utilizatori spunând că o susțin pe Oana în decizia ei, pe când alte persoane i-au spus că ar trebui să își înțeleagă propria mamă și să nu o denigreze în spațiul public.

Postarea celor de la VICE România despre faptul că pisicile își consideră stăpânii drept propriile mame a strâns peste 10 mii de reacții pe Instagramul românesc.

Farsa youtuberului Andrei Petroff (@nicknamedpete) a devenit virală pe toate platformele de socializare din România, printre care și pe Instagram. Andrei a transformat o brânză banală din comerț, de 7 lei, într-o ”brânză regală” falsă, cu o poveste inventată, și a trimis-o mai multor influenceri din România pentru a observa dacă vreunul dintre ei o va căuta pe internet înainte de a face reclamă la ea.

Persoane cunoscute precum Ana Morodan și Oana Roman au vorbit despre ”brânza regală” și despre ”istoria” ei pe Instagram fără să realizeze că produsul, așa cum era el promovat, nu există în realitate. Oamenii au început să ironizeze subiectul pe Instagram, împreună cu meme-uri despre cum și ei și-ar dori să încerce brânza regelui și despre cum influencerii nu documentează înainte despre produsele cărora le fac reclamă. Exemple de comentarii lăsate la postările despre ”brânza regelui”: „Deci asta cu brâna regelui a fost încoronarea prostiei influencerilor! tot respectul pentru omul care a avut ideea” și ”Îmi place că nu s-au îndoit nicio secundă de propiile lor (influencerii) puteri”.

Investigația Recorder despre costurile zborurilor pe care președintele Klaus Iohannis le ține la secret a stârnit interesul masiv al românilor pe Instagram. Postările puse pe Instagram-ul Recorder, împreună cu celelalte pagini care au postat despre prețurile zborurilor private făcute de președinte au zeci de mii de aprecieri, iar românii ori își exprimă revolta în comentarii, ori ironizează subiectul și pe președinte:

”Enjoy your new taxes folks, I got a plane to catch” (Bucurați-vă de noile taxe, am un avion de prins, trad.);

”Și tot n-avem un spital de arși după Colectiv…”

”Cel mai slab președinte de după 89 fără dar și poate”, sunt unele dintre comentariile lăsate.

Închiderea popularei platforme de chat video live, Omegle, după 14 ani de activitate, a încheiat săptămâna ca subiect în trending, în special în rândul tinerilor, care reprezentau și publicul majoritar Omegle. Platforma unde oamenii se conectau la întâmplare printr-un chat video live a fost închis din cauza unor acuzații de pedofilie și abuz sexual. Erau peste 50 de dosare deschise pe acest subiect. Părerile românilor sunt împărțite, unii oameni sunt fericiți că s-a închis: ”Era și cazul să se închidă, era o porcărie”, pe când alți tineri sunt de părere că nu platforma era de vină, ci oamenii care o foloseau în scopuri rele: „Erau multe pe Omegle, și bune, și rele, dar nu platforma e de vină. Îmi pare rău că s-a închis”, sunt exemple de comentarii.

Facebook

Declarațiile Oanei Lasconi despre mama ei au ajuns virale și pe Facebook, unde oamenii au avut păreri similare ca cele pe de Instagram, dar pentru că audiența este mai matură pe Facebook, utilizatorii de-aici au susținut-o în mare parte pe Elena Lasconi.

De asemenea, aurora boreală vizibilă și în România a fost virală și pe Facebook, unde oamenii care au surprins-o au postat fotografii cu fenomenul, iar paginile de fotografie sau de știință au primit, la fel ca pe Instagram, zeci de mii de aprecieri.

”Brânza regală” inexistentă a făcut furori și pe Facebook, unde oamenii au postat meme-uri despre subiect sau au ironizat situatia și influencerii în secțiunile de comentarii ale paginilor sau persoanelor care au vorbit despre farsă.

Moartea omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner, este unul dintre cele mai dezbătute subiecte de români pe Facebook la finalul acestei săptămâni. Adrian Kreiner a murit după ce a fost bătut de cei trei bărbați care l-au jefuit.

Românii au vorbit pe rețele, atât în postările făcute de ei, cât și în comentariile lăsate pe paginile mass-media care au abordat subiectul. În mesajele lor, au vorbit despre tâlhăria propriu-zisă, dar și despre logodnica omului de afaceri. Ei au criticat, printre altele, faptul că aceasta a scris despre deces, iar apoi a cerut să nu fie contactată de presă. Utilizatorii au mai dezbătut despre uciderea sibianului, întrebându-se dacă a fost premeditată sau intempestivă.

TikTok

”Brânza regală” a fost cel mai popular subiect și pe TikTok toată săptămâna trecută, unde românii au făcut numeroase postări în care l-au felicitat pe Andrei Petroff pentru inițiativă. Videoclipurile postate pe acest subiect au strâns în total zeci de mii de aprecieri, iar unul dintre videoclipurile postate de un creator de conținut de pe TikTok care povestește despre farsa făcută influencerilor pe scurt are peste 246.000 de vizualizări. Românii postează pe TikTok-ul românesc zeci de meme-uri cu reacția influencerițelor Oana Roman și Ana Morodan după ce află că brânza regală la care au făcut publicitate nu există, și meme-uri despre cum și-ar fi dorit și ei să prindă din stocul limitat al ”brânzei regelui”.

Creditele Family Start și Student Invest sunt iarăși un subiect interesant pentru audiența de pe TikTok, pentru cei care vor să își întemeieze o familie, să facă nuntă, sau să își achite studiile. Videoclipul postat de Pro TV pe TikTok are peste 2 milioane de vizualizări, iar în secțiunea de comentarii românii declară că aceste credite sunt o capcană, menite să facă pe toată lumea să aibă măcar un credit la bancă.

YouTube

Pe YouTube, videoclipul postat de Dorian Popa unde a explicat pentru prima dată despre episodul în care a fost prins drogat la volan este pe locul 2 în secțiunea de tendințe, cu 710.000 de vizionări în trei zile. În cele 3,6 mii de comentarii, majoritatea declară că încă îl susțin pe influencer indiferent de situație și că ”omul cât trăiește, învață”.

Pe locul 7 în tendințe este estimarea făcută de cei de la Recorder privind costurile zborurilor pe care președintele le ține secrete. Videoclipul a strâns peste 424 de mii de vizualizări și aproape 4.000 de comentarii, unde românii își exprimă revolta sau dezamăgirea pe care o simt față de clasa politică actuală.

Restul locurilor în top 10 trending YouTube sunt ocupate de melodii, majoritar manele.

X (fostul Twitter)

Pe Twitterul românesc pe locul întai în trending este Ziua Mondială a Științei pentru Pace și Dezvoltare, unde oamenii omagiază rolul științei în societate, cu hashtag-ul #development.

Pe locul doi este hashtag-ul #Christians, unde se postează videoclipuri sau imagini despre părerea persoanelor a căror religie este creștinismul referitoare la războiul din Orientul Mijlociu, cât și despre protestul din Madrid, unde protestatarii au purtat bannere cu mesajul ”Spania este creștină”.

Cele mai multe postări, peste 106.000 la număr, sunt sub hashtag-ul #GTA 6, care ocupă locul trei în tendințe, în contextul anunțului făcut de compania Rockstar Games despre lansarea trailerului celei de-a șasea ediție din seria populară de jocuri Grand Theft Auto (GTA). Oamenii își exprima bucuria să afle vești oficiale despre GTA 6 la 12 ani de la lansarea GTA 5, unul dintre cel mai populare jocuri la nivel mondial.