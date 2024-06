Transtelex: UDMR a luat peste 3500 de voturi într-un județ în care s-au declarat la recensământ 87 de maghiari / Sprijinul pentru UDMR la europarlamentare din afara Transilvaniei a crescut cu 25,3% în 2024 față de 2019 și cu 406,3% față de 2014

Campania, bazată pe amenințarea antimaghiară și pe mesaje care îndeamnă la schimbare în UE, s-a mobilizat cu succes și în județele din Transcarpatia, unde UDMR a obținut peste 35.000 de voturi la alegerile europarlamentare din acest an, cu 25% mai mult decât în urmă cu cinci ani, când nu ar fi atins pragul de 5% fără sprijinul din afara Transilvaniei. Față de acum zece ani, UDMR a primit de 15 ori mai multe voturi decât în urmă cu zece ani, 3.575 de voturi, de exemplu în județul Dolj, unde 87 de persoane s-au declarat maghiari la ultimul recensământ, relatează Transtelex.ro

Dacă în urmă cu cinci ani erau un colac de salvare, voturile de dincolo de Carpați la alegerile europarlamentare din acest an nu au făcut decât să lumineze recordul de 20 de ani al UDMR, potrivit cifrelor aproape definitive disponibile pe site-ul autorității electorale. Cifrele arată că organizația de susținere a fost susținută de peste 35.000 de alegători în regiuni în care, conform ultimului recensământ, doar câțiva oameni s-au declarat maghiari. Cu alte cuvinte, UDMR a reușit să mobilizeze un număr mic de alegători români în județe în care nu are nicio organizație.

Alegerile europarlamentare în cifre din 2014 până în 2024

La agregarea voturilor de dincolo de Carpați, nu am luat în calcul județele Bacău și București, unde există o comunitate maghiară semnificativă. Astfel, am analizat date din 24 de județe, cu limitarea că procesele-verbale finale care consemnează datele pentru județul Vrancea nu erau încă disponibile pe site-ul autorității electorale la momentul redactării acestui articol. Cu toate acestea, erau disponibile cifre provizorii pe circumscripții electorale, care, adunate, au dat 977 de voturi exprimate pentru UDMR în județul Vrancea. Potrivit acestor cifre, în cele 24 de județe din afara Carpaților au fost exprimate în total 35 147 de voturi pentru UDMR în acest an, cel mai mare număr (3575) în Dolj și cel mai mic (619) în județul Tulcea. În alte trei județe (Suceava, Prahova, Constanța), numărul de voturi pentru lista de candidați condusă de Gyula Winkler a depășit 2000.

Potrivit rezultatelor, care nu sunt încă definitive, UDMR a obținut 579.177 de voturi la alegerile europarlamentare din acest an, cu o prezență la vot de 52,40%. Aceasta reprezintă o cotă de 6,48% din voturi, cu o contribuție de 0,40 puncte procentuale din voturile de dincolo de Carpați. Potrivit acestuia, chiar și fără susținătorii săi din afara Transilvaniei, UDMR ar fi obținut un rezultat de peste 6%, iar absența lor nu ar fi amenințat pragul de 5%.

Nu același lucru se poate spune despre alegerile europarlamentare din 2019, când lista UDMR a obținut 476.777 de voturi (5,26%) la nivel național, din care 28.043 au venit din afara Carpaților, cu o prezență de 49,65%. În urmă cu cinci ani, pragul de 5% era de 453.491 de voturi, cifră pe care UDMR nu ar fi atins-o și nu ar fi obținut locuri în Parlamentul European fără sprijin din afara Transilvaniei. Nu a fost însă cazul în 2014, când UDMR a obținut 350 689 de voturi (6,29%), dintre care doar 5 542 au venit din afara Carpaților, cu o prezență extrem de scăzută, de 32,44%.

În orice caz, comparând datele de la alegerile europarlamentare din acest an cu cele două precedente, se poate concluziona că sprijinul pentru UDMR în afara Transilvaniei a crescut cu 25,3% în 2024 față de 2019 și cu 406,3% față de 2014.

Cu alte cuvinte, în județele din România au votat anul acesta de patru ori mai multe persoane din județele românești pentru lista organizației decât în urmă cu zece ani.

Creșterea este impresionantă chiar și dacă luăm în considerare diferența semnificativă de 20 de puncte procentuale dintre prezența la vot din 2014 și cea din 2024. Dacă presupunem că numărul de voturi pentru UDMR se mișcă odată cu numărul de voturi exprimate la urne, cele 5.542 de voturi din 2014 ar corespunde doar la aproximativ 9.000 de voturi din acest an, nu la peste 35.000.

Creșterea sprijinului pentru UDMR dincolo de Carpați pare și mai impresionantă atunci când se compară datele pe județe din acest an cu cele de la precedentele alegeri europarlamentare. De exemplu, reiese că, în 2024, deși numărul de voturi exprimate pentru UDMR a scăzut în unele județe din afara Transilvaniei față de 2019, acesta a crescut cu 142% în județul Dolj, cu 85% în județul Gorj și cu 80% în județul Mehedinți.

Față de acum zece ani, susținerea pentru UDMR a crescut cu 1.563% în județul Dolj, cu 1.295% în județul Ialomița și cu 1.190% în județul Ilfov.

Cifrele pentru județul Dolj ies în evidență în graficele de mai sus, mai ales dacă ne gândim că în această regiune a Olteniei, spre deosebire de Giurgiu, Galac, Constanța sau chiar județul Suceava, UDMR nu are o organizație județeană. Cele 3.575 de voturi obținute în Dolj în acest an reprezintă o comună mare de alegători maghiari-barohiști, o medie de 7 pe secție de votare.

Asta înseamnă că și în cel mai îndepărtat sat din Oltenia ar putea exista șapte alegători care ar putea fi influențați de campania UDMR bazată pe amenințarea AUR și pe mesajele care cer schimbarea UE. În aceste condiții, 87 de persoane din județul Dolj s-au declarat maghiari la ultimul recensământ.

