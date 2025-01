Transferat pentru 90 de milioane de euro, Neymar vrea să plece de la Al Hilal

Starul brazilian Neymar este în discuții cu clubul saudit Al Hilal cu privire la o mutare înainte de expirarea contractului său în iunie 2025, dar neînțelegerile financiare complică discuțiile, a declarat marți pentru AFP o sursă din club.

Potrivit acestei surse, „Neymar este în discuții cu Al-Hilal pentru o plecare, dar exigențele sale financiare mari rămân un obstacol major”, transmite Agerpres.

În urmă cu trei zile, presa braziliană anunța că Neymar Jr se va despărți în această iarnă de echipa saudită de fotbal Al-Hilal și se va întoarce la Santos FC, clubul său formator.

Diario do Peixe, o publicația dedicată știrilor despre Santos FC, afirma că cele două cluburi s-au pus de acord în privința unui împrumut al lui Neymar pentru o perioadă de șase luni la formația paulista, care a revenit anul acesta în prima ligă, după un sezon petrecut în Serie B.

Sursa citată adaugă că președintele lui Santos, Marcelo Teixeira, managerul general Pedro Matins și reprezentanții lui Neymar au finalizat detaliile financiare ale acordului la sfârșitul săptămânii trecute.

Înțelegerea include un plan comun de plată între Santos și Al Hilal, pentru a acoperi salariul lui Neymar în timpul perioadei de șase luni.

Acordul ar urma să fie anunțat în următoarele zile, preciza Diario do Peixe.

Săptămâna trecută, antrenorul echipei Al Hilal, portughezul Jorge Jesus, a afirmat că Neymar nu mai poate evolua la nivelul său anterior, acesta fiind motivul pentru care brazilianul nu a fost înscris pentru a juca în campionatul Arabiei Saudite.

„Neymar nu va fi în echipă, este plecat, nu a fost înregistrat. Liga Saudită este una dintre cele mai bune din lume, dar Neymar nu mai poate evolua la nivelul cu care ne-am obișnuit, pentru că, din păcate, lucrurile au devenit dificile pentru el”, a spus Jorge Jesus.

Neymar „este încă sub contract cu noi și va fi la latitudinea sa să-și decidă viitorul. În prezent, căutăm un jucător de bandă care să ocupe acest rol”, a adăugat tehnicianul lusitan.

Recrutat de Al Hilal în vara anului 2023 de la Paris Saint-Germain, în schimbul sumei de 90 de milioane de euro, Neymar este legat prin contract până în vara acestui an de clubul saudit, perioadă în care va încasa în total 160 de milioane de euro.

Atacantul brazilian a disputat în total 7 meciuri pentru Al Hilal, de la venirea sa la acest club, reușind un gol și trei pase decisive.

Neymar has only played in 20 GAMES since the 2022 World Cup. It’s 2025 😳😔 pic.twitter.com/uCCYWYxQIW

— ESPN FC (@ESPNFC) January 21, 2025