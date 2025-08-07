Trafic oprit pe Transfăgărăşan, în judeţul Argeş

Traficul rutier este complet blocat, joi seară, pe DN 7C – Transfăgărăşan – în judeţul Argeş, din cauza aluviunilor aduse de pe versanţi pe şosea, transmite News.ro.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 7C, în zona localităţii Arefu, judeţul Argeş, circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, ca urmare a aluviunilor aduse de pe versanţi pe carosabil”, a transmis, joi seară, Centrul Infotrafic.

Poliţiştii estimează reluarea traficului după ora 22:00.