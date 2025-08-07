G4Media.ro
Trafic oprit pe Transfăgărăşan, în judeţul Argeş

Transfăgărășan / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro
Transfăgărășan / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Trafic oprit pe Transfăgărăşan, în judeţul Argeş

Traficul rutier este complet blocat, joi seară, pe DN 7C – Transfăgărăşan – în judeţul Argeş, din cauza aluviunilor aduse de pe versanţi pe şosea, transmite News.ro.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 7C, în zona localităţii Arefu, judeţul Argeş, circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, ca urmare a aluviunilor aduse de pe versanţi pe carosabil”, a transmis, joi seară, Centrul Infotrafic.

Poliţiştii estimează reluarea traficului după ora 22:00.

- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

