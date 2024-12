Toni Greblă spune că nu l-a cunoscut niciodată pe Călin Georgescu, după ce în presă au fost publicate imagini în care acesta apare alături de George Simion și de alți apropiați ai candidatului pro-rus la președinție

Șeful Autorității Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă, susține că nu l-a întâlnit niciodată pe candidatul pro-rus Călin Georgescu, la președinția României, și că nici nu-l cunoaște pe acesta. Reamintim că Adevărul a publicat fotografii în care Toni Greblă apare alături de George Simion, președintele partidului extremist AUR (susținător declarat al lui Georgescu), și Constantin Lupu, tatăl lui Andy-Constantin Lupu, cel care deține casa unde își desfășoară activitățile de campanie candidatul pro rus Călin Georgescu.

Conform sursei citate, fotografiile ar fi fost realizate anul trecut, la o petrecere de tăierea porcului, chiar în una din vilele din Izvorani unde se află în acesta perioadă Călin Georgescu.

Într-o intervenție la Antena3, Toni Greblă nu neagă că el este cel din fotografii, susținând că a participat la tăierea porcului, la invitația „vicepreședintelui de învățământ dual”, dar că evenimentul s-a întâmplat în urmă cu doi ani. „Am fost cu mai multe persoane (…) era și marele campion Moroșanu prezent. Era o casă la marginea Izvoranului. Eu nu m-am întâlnit niciodată cu cel pe care-l aveți voi în vedere. Nu am vorbit niciodată cu el, nu l-am văzut niciodată, nu am nicio legătura cu acesta, iar în imobilul din Izvorani am fost doar în urmă cu doi ani (…) Nu știam că se va ajunge la campanie electorală și că vor fi campanii împotriva unora”, a comentat Toni Greblă.

El a mai fost întrebat dacă a făcut sesizări la Parchet, cu privire la datele pe care le avea despre campania lui Georgescu. „Am mai răspuns că am avut o sesizare de la o persoană fizică, însoțită de 20,30 de capturi de pe niște conturi, din care reieșea că s-au transferat bani dintr-un cont în altul. Nu era treaba mea să fac anchete. Acele sesizări le-am trimis mai departe la Parchet. Am arătat dovada înregistrării sesizării la Parchetul General”, a comentat Toni Greblă.