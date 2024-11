The Wall Street Journal: Barron Trump l-a conectat pe tatăl său la „manosferă”, lumea masculinităţii toxice din care face parte şi Andrew Tate

Mezinul familiei Trump, Barron Trump, în vârstă de 18 ani, l-a convins pe tatăl său, preşedintele ales Donald Trump, că lumea frăţiilor, a băieţilor, a farsorilor online şi a luptătorilor UFC ar putea fi un puternic atu politic, contribuind la succesul acestuia în alegeri, scrie The Wall Street Journal (WSJ), citat de News.ro.

Într-o zi, în toiul unei campanii electorale viciate al cărei rezultat, după cum avertiza Donald Trump, putea ameninţa însăşi supravieţuirea Americii, fostul preşedinte a petrecut 90 de minute cu un tânăr de 24 de ani, guraliv, care a atins un anumit grad de celebritate jucând jocuri video pentru un public online. Întâlnindu-se cu Adin Ross în august pentru o discuţie transmisă live, Donald Trump a intrat în „manosferă”.

Acesta este un univers online format din YouTuberi, podcasteri, live-streameri, farsori online şi nu numai. Tonul, substanţa şi obsesiile lor variază foarte mult. Unii sunt glumeţi; alţii sunt josnici. În toate, însă, este prezent un anumit spirit brut de „frăţie”, de lume exclusivistă a băieţilor. Iar Donald Trump poate că a fost un pelerin în acest ţinut străin. Dar a avut un „băştinaş” care l-a ghidat: fiul său Barron, în vârstă de 18 ani. Băieţelul de la învestirea sa de acum patru ani a ajuns la o înălţime de 1,80 m şi acum este student în anul întâi la Universitatea din New York, scrie WSJ.



Just to let you know Americans.

I’m the tallest in Trumps family. pic.twitter.com/KFov936EpF

— BARRON TRUMP (@TrumpBaroon) November 6, 2024

„Fiul meu Barron te salută”, i-a spus Trump lui Ross la începutul discuţiei lor. „Este un mare fan al tău (…) Barron e grozav. Uimitor. Un copil grozav. E înalt. Foarte înalt”, l-a descris Trump pe fiul lui cel mai mic.



I Used to advice Dad on which podcasts he should attend and it actually paid off.

Trump is the president. pic.twitter.com/p1ASOOm2JL

— BARRON TRUMP (@TrumpBaroon) November 8, 2024

CE ESTE MANOSFERA

Săptămâna aceasta, manosfera, genul de lumea secretă pe care bărbaţii tineri tind să o ascundă pe laptopuri sau în fundul sertarului cu şosete, a fost scoasă în lumina reflectoarelor atunci când Donald Trump a obţinut o victorie atât de impunătoare în alegeri. Această victorie a fost alimentată, în parte, de sprijinul viguros din partea genului acesta de tineri mai preocupaţi de jocurile video decât de vot.

În discursul său de victorie din zorii zilei de miercuri, preşedintele triumfător l-a salutat pe Dana White, şeful înverşunat al UFC (Ultimate Fighting Championship), sportul preferat al manosferei şi soarele din centrul universului său. White, la rândul său, a făcut apel la Ross şi la alte două vedete ale manosferei, Nelk Boys şi Theo Von, pentru mobilizarea vastului lor public urmăritor în numele lui Trump.

În mulţimea din acea seară de la Centrul de Convenţii din Palm Beach, aplaudând alături de donatori înstăriţi şi de organizatori evanghelici, se aflau o mulţime de tipi MAGA cu feţe noi însoţiţi de iubitele lor – multe dintre ele cu coafuri platinate ca Ivanka Trump.

Pentru Blake Marnell, un bărbat în vârstă de 60 de ani din San Diego care şi-a câştigat propria faimă MAGA pentru că a participat la mitinguri într-un costum al cărui model seamănă cu un zid de cărămidă, manosfera este un fenomen organic care a crescut pe terenuri abandonate sau trecute cu vederea de mass-media tradiţionale.

Manosfera are o parte din ADN-ul revistelor pentru băieţi, acum dispărute, şi al emisiunilor de televiziune dezgustătoare ale unei generaţii anterioare, precum „Jackass” sau „The Man Show”, care probabil că nu ar mai fi lansate în cultura actuală. Manosferei îi plac criptomonedele, băuturile energizante şi Elon Musk. „Dacă ai fost recent la facultate, ştii despre asta”, spune Marnell. „Dar dacă ai peste 35 de ani, probabil că nu”, adaugă el.

CINE POPULEAZĂ LUMEA MANOSFEREI



Este greu de spus cu precizie unde încep şi unde se termină graniţele lumii bărbaţilor. Joe Rogan, unul dintre cei mai populari podcasteri din America, este probabil prea bătrân şi prea obişnuit pentru a se califica în manosferă. Gândiţi-vă la el mai degrabă ca la unchiul care face cu ochiul, care le dă bere nepoţilor minori, cum ar fi podcasterii Ross şi Von, un comediant de stand-up şi un autointitulat streamer care a obţinut şi un interviu cu Trump, scrie WSJ.

Jordan Peterson, profesorul universitar canadian care dă vina pe societatea modernă pentru „castrarea” bărbaţilor tineri, este un fel de intelectual al manosferei.

Există şi femei care călătoresc pe aici, precum H. Pearl Davis, care a devenit celebră pe TikTok cu opiniile sale anti-feministe.

Grupul cunoscut sub numele de Nelk Boys sunt bufonii ei. Glumele lor online au dat naştere unui imperiu care include un canal YouTube cu 8 milioane de abonaţi, 4,7 milioane de urmăritori pe TikTok şi un podcast popular numit „Full Send”, la care Trump, Robert F. Kennedy Jr. şi JD Vance au apărut în acest sezon politic.

Fără îndoială, prinţii moştenitori ai manosferei sunt Jake şi Logan Paul, fraţi de 20 şi ceva de ani din Ohio care au început să-şi construiască o audienţă acum mai bine de un deceniu postând videoclipuri pe Vine. De atunci au trecut la box. Jake va lupta săptămâna viitoare cu Mike Tyson, un eveniment care va fi difuzat pe Netflix şi care s-a dovedit deja o mină de aur în materie de conţinut.

În iunie, Trump a apărut pe podcastul ImPaulsive al lui Logan şi a vorbit în cunoştinţă de cauză despre luptătorii săi UFC preferaţi. (Paul’s Prime este băutura energizantă oficială a sportului.) Întrebat dacă a participat vreodată la o luptă cu pumnii, Trump a răspuns: „Probabil că nu”. Apoi a glumit: „Mi-ar plăcea să spun că m-am luptat ca să ies din Şcoala de Finanţe Wharton”.

În cele din urmă, în cel mai întunecat colţ al manosferei se află Andrew Tate, kickboxerul britanico-american şi misogin autoproclamat, acuzat de viol şi trafic de persoane în România şi de agresiune sexuală în Regatul Unit, menţionează Wall Street Journal. Petrecerea lunilor în arest la domiciliu în România nu a părut să afecteze poziţia lui Tate în lumea bărbaţilor. Faptul că a fost dat afară de pe o platformă online pentru discurs instigator la ură şi imagini ofensatoare, aşa cum s-a întâmplat în mod repetat şi cu Ross, nu a făcut decât să-i sporească audienţa, notează WSJ.

UFC, LIGA CARE ÎI UNEŞTE PE TOŢI



În lumea bărbaţilor, vedetele se promovează reciproc. Dar UFC este ceea ce îi uneşte pe toţi cu adevărat şi, mai recent, a oferit o legătură şi cu Trump.

Este posibil ca preşedintele ales să fie un fan al boxului, dar promotorul din el a simţit puterea artelor marţiale mixte în rândul tinerei generaţii. În iunie, a stat în arenă alături de White şi a fost ovaţionat în timp ce piesa „American Badass” a lui Kid Rock răsuna din sistemul de sunet. În repetate rânduri, vedete ale manosferei – precum membrii principali ai Nelk Boys – îşi vor aminti că l-au cunoscut pe Trump prin intermediul lui Dana White şi al UFC.



Appreciate the love brother @danawhite I’m grateful to make a difference of having President Trump on my livestream. Couldn’t have done it without Dana White, the GOAT. pic.twitter.com/3OsDMZKdnW

— adin (@adinross) November 6, 2024

„Strategia este de a ajunge la un public care poate nu este recunoscut. Sau un public care îl iubeşte pe Trump şi care pur şi simplu nu este cunoscut”, i-a spus Bo Loudon, cel mai bun prieten al lui Barron, jurnalistului Piers Morgan, explicându-i metodele de comunicare ale lui Trump. Loudon a fost subiectul unui articol recent din Vanity Fair, care îl descria ca fiind forţa ce modelează „ofensiva podcastului” candidatului.

Întrebat despre rolul lui Barron în strategia tatălui său, Loudon i-a spus lui Morgan: „Cu siguranţă joacă un rol… Este în grupa mea de vârstă, ştie cine este popular în acest moment”.

Trump a spus acelaşi lucru atunci când a stat de vorbă cu Adin Ross, care mai târziu i-a dăruit un ceas Rolex şi un Tesla Cybertruck personalizat. Acesta din urmă a fost ştampilat cu imaginea candidatului însângerat, dar sfidător, după ce a supravieţuit tentativei de asasinat în iulie. Trump a mărturisit: „Tot ce ştiu este că fiul meu a spus: „Tată, nu ai idee cât de mare este acest interviu!””



Trump 2024. I put a million on the boss. I know he’s gonna secure it for America. The only presidential candidate that’s fit right for this country. ????????

I’ll be giving away $10,000 to 10 people who like this tweet and reply with a form of payment. pic.twitter.com/TataVKwoTP

— adin (@adinross) November 5, 2024