The Beatles, performanță istorică: 54 de ani între două single-uri care au ajuns pe primul loc în topurile britanice

The Beatles au doborât un nou record în topurile britanice, revenind pe primul loc cu ultimul cântec al trupei, Now and Then – al 18-lea cântec al trupei care a ajuns în fruntea clasamentului, potrivit The Guardian. Precedentul Number one al trupei a fost „The Ballad of John and Yoko”, în 1969, ceea ce înseamnă că ei sunt acum artiștii cu cea mai mare diferență între două single-uri No 1: 54 de ani, doborând recordul stabilit anul trecut de Kate Bush, când a ajuns în top cu „Running Up That Hill”, la 44 de ani după ce a fost No 1 cu „Wuthering Heights”.

Niciuna dintre noile melodii pe care membrii în viață ai trupei Beatles le-au lansat în 1995 și 1996, Free as a Bird și Real Love, nu a ajuns pe primul loc în topuri.

Now and Then, o baladă scrisă de John Lennon la sfârșitul anilor ’70, folosește înregistrarea sa demo originală combinată cu linii de chitară înregistrate de regretatul George Harrison în 1994, plus părți noi înregistrate de Paul McCartney și Ringo Starr.

McCartney a spus că „Este uluitor. M-a dat pe spate. Este un moment foarte emoționant pentru mine. Îmi place la nebunie!”

Supremația Now and Then în topuri a fost alimentată în parte de o serie de ediții fizice, inclusiv CD, casetă, și vinil.

Aceste prețuri neobișnuit de mari nu au fost un factor de descurajare pentru fani, mulți dintre ei stând la coadă la miezul nopții de vineri, săptămâna trecută, pentru a cumpăra copii. Cu 19.400 de exemplare de vinil vândute, este cel mai rapid vândut single de vinil al secolului, iar vânzările fizice totale de 38.000 au fost cele mai mari vânzări fizice într-o singură săptămână din 2014, când câștigătorul X Factor, Ben Haenow, a ajuns pe locul 1 de Crăciun cu Something I Need.

Elvis Presley este artistul cu cele mai multe melodii pe locul 1 în topul britanic: 21 de piese.