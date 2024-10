Terase pe malurile Begăi și pe ambarcațiuni: consiliul local a avizat un nou regulament / Primar: ”Nu era reglementat foarte clar dacă ai un vapor, de exemplu, unde vrei să faci o terasă”

Regulamentul de funcționare a teraselor din municipiul Timișoara a fost modificat, în urma votului consilierilor locali, iar potrivit primarului Dominic Fritz, noul regulament introduce posibilitatea autorizării de terase pe malul Begăi dar și pe ambarcațiuni, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Potrivit noului regulament, este permisă amenajarea de astfel de locații pe malul Begăi sau pe ambarcațiuni aflate pe apă.

“E important să avem o piață cu restaurante cu terase, de aceea am adus câteva îmbunătățiri la regulamentul de terase. Pe de o parte, am simplificat câteva părți procedurale și, pe de altă parte, am adăugat, de exemplu, posibilitatea de a autoriza terase pe malul Begăi, dar și pe ambarcațiuni, pe malul Begăi. Acolo era cumva un vid legislativ, că nu era reglementat foarte clar dacă ai un vapor, de exemplu, unde vrei să faci o terasă. Eu am încredere că aceste modificări pot să sporuiască viața socială în Timișoara”, spune primarul Dominic Fritz.

În ciuda modificării, mulți antreprenori sunt nemulțumiți de modul de autorizare a activităților comerciale.

Una dintre marile firme din Timișoara contestă regulamentul de eliberare a acordurilor de funcționare emise de municipalitate. Compania este nemulțumită de obligația reautorizării în fiecare an, ceea ce crează dificultăți, în special celor care activează în HoReCa.