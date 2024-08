Terapia cu animale: „hAM grijă de tine” / Mura, Betty și Alice au schimbat complet starea de spirit celor 50 de pacienți de la Spitalul Județean Ilfov / Câinii pot vindeca copii cu autism – STUDIU

Domnul Ioan are 74 de ani. Zilele în spital sunt grele. Timpul abia trece, totul se rezumă la durere și pastile. S-a bucurat enorm când a aflat că vin câinii în vizită la spital. Și el are animale acasă și îi e dor de ele. Ședința de terapie cu Mura, Alice și Betty l-a făcut să uite că e departe de familie, că puterile l-au lăsat.

În spitalele ilfovene, pacienții fac săptămânal terapie cu câini. Ședințele de terapie au debutat în urmă cu o lună. Proiectul se numește „hAM grijă de tine” și este realizat de Direcția Protecția Animalelor Ilfov, în colaborare cu Asociația Clubul Câinilor Utilitari și Direcția de Sănătate Publică.

„Terapia Asistată de Animale (TAA) reduce stresul și anxietatea, îmbunătățește starea de spirit, crește stima de sine, îmbunătățește abilitățile sociale (comunicarea, empatia), reduce sentimentul de izolare, ne ajută să ne concentrăm mai bine și, evident, înseamnă acceptare și iubire necondiționate”, explică Luciana Manole, psiholog Clubul Câinilor Utilitari.

Anca Stoenescu, șef Serviciu Protecția Animalelor Ilfov, punctează și ea: „Am preluat acest proiect din străinătate. Nu trebuie să ne fie rușine să ne uităm la alții cum fac. Recent, s-a implementat ceva similar în Spania, la nivel de sistem public. Există și în Marea Britanie, în Statele Unite ale Americii. În multe țări, câinii de terapie sunt deja parte integrantă a tratamentului medical. E ceva complet normal. Toată lumea a primit această idee cu entuziasm, nu e nicio implicare financiară. Practic, nu ne costă nimic să facem bine”.

Prima ședință de terapie a avut loc la Spitalul Județean Ilfov. Dr. Tarig Massawi povestește: „Când a început efectiv ședința de terapie, foarte mulți oameni, medici și asistente, s-au strâns la ușă. Se uitau prin geam, zâmbeau, filmau, făceau poze. Erau dornici să privească, să asiste, să se bucure și ei. Pacienții au fost cei mai fericiți. Mura, Betty și Alice le-au schimbat complet starea. I-au făcut să uite de problemele de sănătate pe care le au, de faptul că sunt departe de casă. Vorbim de pacienți cu afecțiuni urologice și cardiace. A fost o joacă frumoasă om-câine”.

STUDIU: Câinii pot vindeca copiii cu autism

La Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Buftea, sala de consultații s-a umplut de copii. Timp de o oră și jumătate, cei mici au uitat de pereții albi, de oamenii în halate albe. Unul dintre copii are o ușoară formă de autism, iar prezența câinilor l-a ajutat enorm. Potrivit The New York Times, un studiu recent spune clar că sesiunile de terapie cu câini au scăzut semnificativ nivelurile de cortizol, hormonul de stres al organismului, la copiii care suferă de autism.

La Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca, pacienții, chiar și cei cu probleme severe, au participat activ la ședințele de terapie și brusc au devenit zâmbitori, deschiși la sfaturile medicilor și psihologilor, semn că animalele scot din noi tot ce e mai bun. „Noi am mai adus câini la spital. Dar nu într-un mediu așa organizat. Și e o bucurie să văd că se întâmplă acest lucru la nivel de sistem de stat. Pentru pacienții de la psihiatrie, binele făcut de animale nu poate fi măsurat în cuvinte”, declară Tănase Stoica, managerul Spitalului „Eftimie Diamandescu”.

Până acum, în cadrul proiectului „hAM grijă de tine”, au avut loc patru ședințe. Următoarea are loc joi, 8 august, la Spitalul Județean Ilfov. Ședințele de terapie durează aproximativ o oră și sunt foarte dinamice. Pacienții hrănesc câinii cu legume și recompense, îi mângâie, participă împreună la diverse jocuri. Câinii sunt special dresați și atestați să facă asta.

„Dincolo de scopul direct al proiectului, trebuie să vedem și scopul indirect. Acela de a schimba mentalitatea, percepția oamenilor cu privire la animale. Pentru România, o țară în care animalele sunt aruncate la margine de drum, bătute, înfometate, ținute în lanț, să vedem un câine în spital e un pas mare înainte”, spune Raluca Băleanu, reprezentant Consiliul Județean Ilfov și voluntar la Direcția Protecția Animalelor.

Clubul Câinilor Utilitari este un ONG și se ocupă de două componente importante: căutare și salvare (câini special antrenați să intervină în caz de calamități sau cazuri de dispariție) și terapie cu câini. În februarie 2023, România a trimis în Turcia, după cutremur, echipe de câini salvatori pentru a căuta victime sub dărâmături. E vorba de câinii de la Clubul Câinilor Utilitari.

Cât despre terapia cu animale în spitale, peste hotare există chiar și terapie cu cai în unitățile spitalicești. În Franța, calul de terapie pe nume doctor Peyo merge pe secțiile de ATI și stă cu bolnavii. Uneori „până la final”, citează The Guardian.