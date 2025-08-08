Tenis de masă: Bobi Simion, medalie de argint pentru România la ITTF World Para Future Spokane 2025

Bobi Simion, unul dintre cei mai valoroşi sportivi paralimpici ai României, a câştigat medalia de argint la ITTF World Para Future Spokane 2025, competiţie internaţională de tenis de masă desfăşurată între 6–8 august în Washington, SUA, relatează News.ro.

În proba de simplu masculin, clasa 6, Bobi Simion a avut un parcurs impecabil până în finală:

3-0 cu Gabriel Segun (Canada)

3-0 cu Samuel William Authusleb (SUA)

3-0 cu Sungil Kim (Coreea de Sud)

3-0 în semifinală cu Matias Pino (Chile)

Finala a fost disputată cu chilianul Ignacio Torres, în faţa căruia românul a cedat cu 0-3.

Cu 4733 de puncte ITTF, Bobi Simion ocupă în prezent locul 3 mondial la simplu masculin, clasa 6.