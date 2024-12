„Telenovela” Salah şi Liverpool continuă. Egipteanul spune că este „departe” de o nouă înţelegere cu cormoranii

Mohamed Salah, vedeta echipei Liverpool, spune că este „departe” de a semna o nouă înţelegere cu gruparea din Premier League, relatează News.ro.

Salah, în vârstă de 32 de ani, este liber de contract la sfârşitul sezonului şi poate intra în negocieri cu cluburi din afara Angliei la 1 ianuarie, cu privire la un transfer gratuit odată ce contractul său expiră.

Egipteanul a marcat al 20-lea său gol stagional, iar Liverpool a învins-o pe West Ham cu 5-0 pe London Stadium, duminică, şi şi-a mărit avansul în fruntea clasamentului la opt puncte. De asemenea, Mo Salah conduce la capitolul goluri și asisturi (G/A) în Europa cu 17 reușite și 13 assist-uri în acest sezon.

Întrebat despre viitorul său după victorie, Salah a declarat pentru Sky Sports: „Nu, suntem departe de asta [contract] şi nu vreau să spun nimic în mass-media. Singurul lucru la care mă gândesc este că vreau ca Liverpool să câştige campionatul şi vreau să particip la acest lucru. Voi face tot posibilul pentru ca echipa să câştige trofeul. Există alte câteva echipe care ne ajung din urmă şi trebuie să rămânem concentraţi şi umili”.

Salah, căpitanul clubului Virgil van Dijk şi apărătorul englez Trent Alexander-Arnold sunt toţi liberi de contract la sfârşitul sezonului.

Antrenorul echipei Liverpool, Arne Slot, spune că nu este îngrijorat de faptul că trio-ul poate, în teorie, să semneze acorduri precontractuale cu cluburi străine de la 1 ianuarie.

„Cred că am mult control asupra a ceea ce fac ei”, a spus Slot. „Dacă sunt pe un teren de antrenament, dacă sunt într-o întâlnire cu mine… dar vorbind despre viaţa privată, nu am control asupra lor. Am control într-o anumită măsură asupra lor, din ceea ce aştept de la ei pe teren, şi sunt foarte încântat să văd ce aduce Virgil, ce aduce Trent şi ce aduce Mo (Salah).”

La începutul acestui sezon, Salah a spus că a fost „dezamăgit” de eşecul clubului de a-i oferi o nouă înţelegere.

După victoria lui Liverpool împotriva lui Manchester City la începutul acestei luni, Salah a declarat că a jucat meciul împotriva echipei lui Pep Guardiola ca şi cum ar fi fost ultima dată când s-ar confrunta cu ei.