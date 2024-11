Taylor Fritz l-a învins pe De Minaur în Turneul Campionilor şi speră la semifinale / Sinner este deja calificat

Tenismanul american Taylor Fritz l-a învins joi pe jucătorul australian Alex De Minaur, în cadrul grupei Ilie Năstase de la Turneul Campionilor, care se desfăşoară la Torino, relatează News.ro.

Americanul Taylor Fritz (27 de ani, locul 5 ATP) a luptat mai bine de două ore pentru a-l învinge pe australianul Alex De Minaur (25 de ani, locul 9 ATP) în trei seturi, scor 5-7, 6-4, 6-3.

Qualification hopes boosted 👏@Taylor_Fritz97 comes back to defeat De Minaur to keep semi-final hopes alive!#NittoATPFinals pic.twitter.com/F027qgfByj

— Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2024