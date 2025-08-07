Țările de Jos exclud recunoașterea statului palestinian deocamdată
Guvernul Țărilor de Jos a exclus joi recunoașterea unui stat palestinian deocamdată, în ciuda îngrijorării publice crescânde cu privire la Fâșia Gaza, dar a declarat că acțiunile Israelului în teritoriul devastat de război îi erodează propria securitate, scrie Reuters.
Poziția Țărilor de Jos este în contrast cu cea a unor aliați NATO, în special a Franței, care a declarat că va recunoaște statul palestinian în septembrie. Marea Britanie a declarat că va face același lucru dacă Israelul nu ia măsuri pentru a ameliora suferința din Gaza, unde foametea se răspândește, și nu este de acord cu un armistițiu.
„Țările de Jos nu intenționează să recunoască un stat palestinian în acest moment”, a declarat ministrul de externe, Caspar Veldkamp, într-o dezbatere parlamentară de urgență privind Gaza, după ce legislatorii au fost rechemați din vacanța de vară.
Veldkamp a respins, de asemenea, apelurile de oprire a importurilor de arme din Israel, spunând că Țările de Jos au acordat prioritate achizițiilor interne și din UE înainte de aprovizionarea din țări terțe.
Cu toate acestea, el a declarat că Țările de Jos au luat deja „măsuri semnificative”, inclusiv interdicții de călătorie pentru doi miniștri israelieni, adăugând: „Acest război a încetat să mai fie un război drept și duce acum la erodarea securității și identității Israelului”.
În fața clădirii parlamentului din Haga, aproximativ 250 de protestatari pro-palestinieni au cerut acțiuni ale Țărilor de Jos mai puternice. Au fost scandări și pancarte care cereau un armistițiu imediat și o creștere a ajutorului umanitar.
