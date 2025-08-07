G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Țările de Jos exclud recunoașterea statului palestinian deocamdată

Sursa foto: dreamstime

Țările de Jos exclud recunoașterea statului palestinian deocamdată

Articole7 Aug 0 comentarii

Guvernul Țărilor de Jos a exclus joi recunoașterea unui stat palestinian deocamdată, în ciuda îngrijorării publice crescânde cu privire la Fâșia Gaza, dar a declarat că acțiunile Israelului în teritoriul devastat de război îi erodează propria securitate, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Poziția Țărilor de Jos este în contrast cu cea a unor aliați NATO, în special a Franței, care a declarat că va recunoaște statul palestinian în septembrie. Marea Britanie a declarat că va face același lucru dacă Israelul nu ia măsuri pentru a ameliora suferința din Gaza, unde foametea se răspândește, și nu este de acord cu un armistițiu.

„Țările de Jos nu intenționează să recunoască un stat palestinian în acest moment”, a declarat ministrul de externe, Caspar Veldkamp, într-o dezbatere parlamentară de urgență privind Gaza, după ce legislatorii au fost rechemați din vacanța de vară.

Veldkamp a respins, de asemenea, apelurile de oprire a importurilor de arme din Israel, spunând că Țările de Jos au acordat prioritate achizițiilor interne și din UE înainte de aprovizionarea din țări terțe.

Cu toate acestea, el a declarat că Țările de Jos au luat deja „măsuri semnificative”, inclusiv interdicții de călătorie pentru doi miniștri israelieni, adăugând: „Acest război a încetat să mai fie un război drept și duce acum la erodarea securității și identității Israelului”.

În fața clădirii parlamentului din Haga, aproximativ 250 de protestatari pro-palestinieni au cerut acțiuni ale Țărilor de Jos mai puternice. Au fost scandări și pancarte care cereau un armistițiu imediat și o creștere a ajutorului umanitar.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Douăzeci de morți și zeci de răniți după răsturnarea unui camion cu alimente în Fâșia Gaza / Guvernul Hamas acuză Israelul pentru condițiile periculoase de trafic / Tot mai mulți civili afectați de foamete

Articole6 Aug • 205 vizualizări
1 comentariu

Olanda, prima țară din NATO care cumpără sisteme de apărare antiaeriană din Statele Unite pentru a le livra Ucrainei

Articole5 Aug • 2.346 vizualizări
0 comentarii

Ţările de Jos au inaugurat noul program NATO de înarmare a Ucrainei: 500 de milioane de euro / Se va finanţa achiziţionarea unui sistem american Patriot

Articole5 Aug • 919 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.