Tadej Pogacar a câştigat trofeul „Bicicleta de aur” 2024 / Lotte Kopecky a primit această distincție la feminin

Slovenul Tadej Pogacar a câștigat vineri, în cadrul unei ceremonii la Paris, trofeul „Bicicleta de aur”, care recompensează cel mai bun ciclist al anului 2024, în timp ce belgianca Lotte Kopecky a primit trofeul la feminin, informează AFP, citată de Agerpres.

Pogacar și Kopecky au primit, de asemenea, premiul „Eddy Merckx”, acordat celor mai buni cicliști ai curselor clasice, conform unui vot exprimat de un juriu internațional de 40 de ziariști specializați.

Premiat în 2021, Pogacar, care a dominat sezonul din sportul cu pedale cu victorii în Turul Franței, Turul Italiei și la Campionatele Mondiale, îi succede danezului Jonas Vingegaard în palmaresul acestui premiu organizat de revista Velo Magazine și considerat drept cel mai prestigios din lumea ciclismului.

TADEJ POGAČAR VELO D’OR 2024 🏆

We all knew it will happen, but it still has to feel good for Tadej to get the best cyclist award in the world. #VelodOr

pic.twitter.com/DwYxQoq3b8

