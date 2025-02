Șuvoaie de noroi și apă acoperă drumurile și blochează mașinile în Los Angeles, dar orașul se organizează pentru a evita un alt dezastru

Cea mai intensă ploaie care a lovit sudul Californiei în mai bine de un an a declanșat inundații, șuvoaie de noroi și alunecări de teren care au blocat mașini și au acoperit șoselele, dar a scutit zonele arse de incendiile devastatoare de catastrofa de care se temea, transmite CNN.

Câteva ordine de evacuare rămân în zona Los Angeles până vineri după-amiază pentru anumite reședințe din apropierea zonelor afectate deja de incendii, chiar dacă furtuna a părăsit California. Există preocupări persistente cu privire la potențialul alunecărilor de teren și al căderilor de pietre, care pot apărea mult timp după terminarea precipitațiilor, dar amenințarea cea mai gravă a trecut odată cu ploaia.

Furtuna a adus în Los Angeles mai multă ploaie decât primise orașul în ultimele nouă luni la un loc. Cea mai mare parte a venit de la o linie intensă de furtuni care a traversat orașul la sfârșitul după-amiezii, declanșând avertizări de inundații iminente, inclusiv în zonele afectate de incendii. Furtuna a fost atât de intensă, încât Serviciul Național de Meteorologie a emis o avertizare rară de furtună puternică pentru Los Angeles, avertizând asupra vântului puternic.

O altă furtună violentă a produs joi o tornadă rară care a lovit un parc de case mobile din Oxnard, California. Evaluarea pagubelor provocate de tornadă era în curs de desfășurare vineri.

Ploile torențiale au provocat în mare parte inundarea unor străzi, dar unele inundații și șuvoaiele de noroi au fost semnificative. În Hollywood Hills „s-a depus un strat de aproximativ 20 de centimetri de noroi pe Mulholland Dr., făcând trecerea imposibilă”, a declarat Departamentul de pompieri din Los Angeles.

În Altadena, care a fost afectată de incendiul Eaton, unele vehicule au fost împotmolite în noroi gros în timp ce echipele se chinuiau să le scoată.

Noroiul a căzut în cascadă pe drumurile de la baza versanților din Sierra Madre, de asemenea în apropierea zonei incendiului Eaton, depășind mașinile și lăsând locuitorii să se străduiască să se ajute reciproc. Vecinii epuizați au muncit neobosit pentru a îndepărta resturile, unii dintre ei trăind încă din bagajele împachetate de la ultima evacuare înainte de a se confrunta cu un alt ordin.

„Este o comunitate rezistentă”, a declarat Francisco Martinez, un rezident local. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva.”

Un șuvoi de noroi a măturat un membru al Departamentului de pompieri din Los Angeles de pe o șosea din Malibu și l-a aruncat în ocean, a declarat purtătorul de cuvânt al LAFD, Erik Scott, pe social media. Persoana a suferit răni ușoare. O înregistrare video arată un vehicul scufundat parțial în ocean, după ce a fost împins de pe un terasament.

Fluxuri semnificative de moloz au fost raportate în apropierea cunoscutului restaurant Duke’s din Malibu, situat lângă Pacific Coast Highway. În timp ce restaurantul de pe malul oceanului nu a fost afectat de incendiul recent, joi seară au fost văzute excavatoare care curățau noroiul de pe străzile din apropiere.

O parte din acoperișul unui magazin alimentar Smart & Final din Azusa s-a prăbușit joi. Nu au fost raportate persoane rănite.

Al Hernandez, care se afla la fața locului, a descris auzirea unui zgomot puternic înainte ca acoperișul să se îndoaie. „A fost o nebunie”, a declarat el pentru postul de știri. „Oamenii țipau și fugeau, a fost o nebunie.”

Trei câini au rămas blocați în interiorul unei case inundate din Highland, în comitatul San Bernardino. S-a întâmplat în timp ce stăpânii lor erau plecați din oraș, așa că prietenii familiei au încercat să îi salveze, dar au reușit să scoată doar unul.

„Ușa (era) atât de umflată pe jumătatea inferioară încât nu am putut. Am încercat din răsputeri, la fel și soțul meu, să deschidem acea ușă. Pur și simplu nu am putut să o deschidem”, a declarat Ramona Hernandez, unul dintre salvatori.

Situația a devenit prea periculoasă și lui Hernandez i s-a ordonat să plece. Există planuri de a încerca să se întoarcă pentru a recupera ceilalți doi câini.

Furtuna din California aduce un nou pericol în zonele din est

Aceeași furtună care a inundat joi California a traversat vineri o mare parte din vest cu ninsori și ploi. Puternica furtună traversează Munții Stâncoși vineri seara și pătrunde în Câmpii sâmbătă dimineața.

Această furtună ar putea face ravagii în jumătatea estică a SUA sâmbătă, fiind posibile ploi cu inundații extinse de pe coasta Golfului până în nord-est – punând unele zone sub un risc ridicat rar. Furtuni puternice periculoase sunt posibile în sud.

„Încrederea rămâne ridicată în precipitații abundente semnificative și evenimente de inundații rapide (sâmbătă)”, a avertizat vineri Centrul de predicție meteo.

Părți din nord-vestul Tennessee și vestul Kentucky se află sub un risc rar de nivel 4 din 4 de ploi inundabile, potrivit centrului.

Este greu de apreciat cât de semnificative sunt aceste fenomene cu risc ridicat de inundații. Ele sunt emise în mai puțin de 4% din zilele unui an, în medie, dar sunt responsabile pentru mai mult de 80% din toate pagubele provocate de inundații și 40% din toate decesele provocate de inundații, arată cercetările WPC.

Guvernul statului Kentucky, Andy Beshear, a declarat stare de urgență vineri, înainte de furtună.

„Vrem ca toată lumea să fie atentă”, a spus Beshear. „Cantitatea de ploaie care va cădea va face dificilă deplasarea cu mașina, iar inundațiile rapide, în special pe drumurile noastre, pot crea condiții periculoase.”

Furtunile puternice se vor manifesta la sud de locul unde cad cele mai abundente ploi. Aceste furtuni ar putea avea un impact serios și un risc de nivel 3 din 5 de furtuni puternice este în vigoare pentru porțiuni din Louisiana, Arkansas, Mississippi, Tennessee și Alabama, potrivit Storm Prediction Center.

Guvernul statului Texas, Greg Abbott, a activat vineri resursele de intervenție în caz de urgență, deoarece se aștepta ca furtuna să lovească partea de est a statului, în timp ce partea de vest se confrunta cu un pericol critic de incendii de vegetație.

Sunt posibile rafale de vânt periculoase și tornade în aceste furtuni, în special de la sfârșitul după-amiezii de sâmbătă până în orele nopții.